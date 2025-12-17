Baldur’s Gate 3 bez podstawowej zasady z Dungeons & Dragons. Gracze udowodnili, że Larian Studios się myliło

Twórcy pierwotnie nie chcieli wprowadzać tej mechaniki, gdyż obawiali się, że spowolni ona rozgrywkę.

Larian Studios podczas prac nad Baldur’s Gate 3 nie chciało wprowadzać jednej z podstawowych mechanik znanych z systemu Dungeons & Dragons, czyli Reakcji, która pozwala odpowiadać na określone zdarzenia poza własną turą. Dziś trudno wyobrazić sobie bez niej rozgrywkę, ale na wczesnym etapie produkcji studio miało zupełnie inne zdanie. Dopiero gracze przekonali deweloperów do zmiany zdania.

Baldur’s Gate 3 - twórcy nie chcieli wprowadzać mechaniki Reakcji. Dopiero gracze ich do tego skłonili

Według twórców początkowo zakładano, że Reakcje zbyt mocno spowolnią tempo gry i zaburzą jej płynność. Dopiero intensywny feedback ze strony społeczności testującej tytuł we wczesnym dostępie sprawił, że deweloperzy zmienili podejście i zdecydowali się w pełni zaimplementować tę mechanikę.