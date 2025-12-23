W tej kwestii twórcy Clair Obscur: Expedition 33 nie zmieniają zdania. Studio świadomie rezygnuje z powiększania zespołu

Filozofia Sandfall Interactive zakłada, że projekt musi być dopasowany do posiadanych talentów ekipy. Twórcy unikają rozbudowywania struktur pod gotowe koncepcje, wierząc, że ograniczenia stymulują innowacyjność. Zamiast patrzeć wyłącznie na trendy, zespół tworzy produkcje, w które sami chcą grać.

Uważam, że w kreatywności dobrze jest mieć pewne ograniczenia. To najlepszy sposób, by stać się najlepszą wersją samego siebie. Moglibyśmy teraz skalować działalność, skoro mamy znacznie więcej pieniędzy, ale szczerze mówiąc, nie jest to dla nas szczególnie kuszące. Zarówno ja, jak i zespół zarządzający musielibyśmy wtedy bardziej zajmować się nadzorem niż tworzeniem. A my kochamy robić gry bardziej niż nimi zarządzać, więc chcemy to dalej robić. Ostatnie pięć lat to jedne z najlepszych w moim życiu i chciałbym znów być w tym miejscu.

Myślę, że sekret tkwi w dopasowaniu gry do zespołu, który masz, a nie odwrotnie. I w gruncie rzeczy nie chodzi tu o procesy, ale o stworzenie gry, w którą samemu chce się zagrać. To może brzmieć paradoksalnie, ale nie należy zbyt mocno przejmować się graczami – bo jeśli dbasz o swoją grę, to w ostatecznym rozrachunku dbasz też o nich.