Dekada, która zmieniła gry wideo - Sto lat Wiedźminie 3!

Pamiętacie, co robiliście dokładnie 10 lat temu? Myślę, że wielu z Was, czytelników Gram.pl, właśnie po raz pierwszy odpalało Wiedźmina 3. Mija więc dekada od premiery jednej z najlepszych współczesnych gier wideo i bez wątpienia szczytowego osiągnięcia polskiego gamedevu. To było wydarzenie, które zmieniło growe środowisko na lata, zarówno od strony artystycznej, jak i biznesowej. Dziesiąte urodziny Dzikiego Gonu to świetna okazja, aby nieco to powspominać i podsumować. W końcu mało jest gier, o których po dziesięciu latach od wydania ciągle możemy powiedzieć, że stanowią ważną część branży gier wideo.

Jeszcze inaczej wygląda to z perspektywy deweloperów. Myślę, że ich reakcja na Wiedźmina 3 miała bardzo duży wpływ na to, jak potoczyły się dalsze losy gry. Aby to zrozumieć warto porównać Dziki Gon do rok młodszego Dragon Age: Inkwizycja. Gra BioWare okazała się na tyle udana, że zdobyła nagrodę gry roku na The Game Awards 2014. Tyle, że wystarczył rok, aby wszyscy o niej zapomnieli. Dla porównania, Wiedźmin 3 nadal świetnie się sprzedaje, generując rocznie setki milionów złotych przychodu dla CD Projektu. Duże znaczenie ma popremierowe wsparcie, ale kluczowy jest fakt, że to gra ponadczasowa, wyprzedzająca w momencie premiery konkurencję. Najlepszym tego dowodem jest to jak wiele studiów w późniejszych latach deklarowało, że w swoich nowych produkcjach wzoruje się właśnie na Wiedźminie 3, na przykład w kwestii budowy świata czy projektowania zadań.

Przewrotnie zaczniemy od perspektywy polskich inwestorów, dla których sukces Wiedźmina 3 był dużym zaskoczeniem. Nie dlatego, że nie wierzyli że to może się udać. Zaufanie do CD Projektu było jednak spore. Mimo wszystko po premierze pełnej zachwytów graczy i recenzentów nie obserwowaliśmy inwestycyjnego boomu. Co ciekawe, kurs CD Projektu zakończył 2015 rok na poziomie minimalnie niższym niż był w dniu premiery gry. Uznano wtedy, że spełniła ona domyślny scenariusz i nie ma powodu do dalszego pompowania kursu. Inaczej było z perspektywy graczy. Ci się zachwycali, chociaż też nie był to tak wybitny debiut jak wiele współczesnych gier. 2015 rok był też nieco inny. Nie mieliśmy aż tak rozbudowanych mediów społecznościowych, a sprzedaż pudełkowa nadal miała spore rynkowe znaczenie. Dzisiaj taka gra wywołałaby znacznie większą euforię.

Bez tego sukcesu nie byłoby późniejszego serialu Netflixa. Nie można go oczywiście nazwać artystycznym hitem. Wielka szkoda, że CD Projekt nie ma pełnych praw do marki i nie ma wpływu na kształt tego projektu. Na pewno pozwolił on zwiększyć świadomość uniwersum, ale dało się z tego zrobić znacznie więcej. Spójrzmy jednak na to całościowo. W dużym stopniu to właśnie dzięki grom, a w szczególności trzeciej części, świat Wiedźmina zyskał tak dużą globalną rozpoznawalność. To bez wątpienia największy sukces polskiej kultury współczesnej. Jednocześnie przykre jest to jak słabo to doceniamy. Nie mówię o nas jako o graczach, a o całym kraju, przede wszystkim jego mainstreamowej części. Tam Wiedźmin jakby nie istniał, jakby nie odniósł sukcesu i jakby nie był dumą narodową. Z drugiej strony żyjemy w kraju, w którym dzieci przez lata edukacji szkolnej doktoryzują się na lekcji chemii, ale ani razu nie usłyszą tam o jednej z największych (jak nie największej) naukowczyni w historii - Marii Skłodowskiej-Curie. Nic więc dziwnego, że Wiedźmin jako dzieło kultury również jest często pomijany. Sami siebie nie szanujemy.

Wróćmy do perspektywy biznesowo-inwestorskiej. Jak wspomniałem, początkowo polska giełda faktycznie nie doceniła sukcesu Wiedźmina 3. Jego siłę najmocniej było widać w kolejnych latach. Wtedy obserwowaliśmy, że gra ciągle bardzo dobrze się sprzedaje, wspierana przy okazji dwoma świetnymi dodatkami DLC. To nauczyło krajowych inwestorów czym jest tzw. longseller - gra, która generuje ogromne przychody latami. To był też ważny moment w historii polskiej branży. Wiedźmin 3 był pierwszy ogromnym sukcesem na każdym polu. To było spektakularne osiągnięcie artystyczne oraz komercyjne. Wcześniej oczywiście mieliśmy duże premiery, chociażby Dead Island. Tyle, że jakość tej gry nie była na poziomie Wiedźmina 3, a największe zyski finalnie trafiły do wydawcy, a nie Techlandu. Wrocławskie studio warto wspomnieć też ze względu na ich sukces z 2015 roku. W styczniu tego roku udało im się zrobić świetny wynik za sprawą Dying Light.