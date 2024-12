Wiedźmin 3: Dziki Gon zyskuje na popularności po zwiastunie Wiedźmina 4

Na The Game Awards 2024 zobaczyliśmy pierwszy zwiastuna Wiedźmina 4. Dowiedzieliśmy się już, że kolejna odsłona serii „nie złamie kanonu”, niezależnie od zakończenia, które mieliśmy w poprzedniej części, a także poznaliśmy polski głos Ciri. Jak się okazuje, zaprezentowany podczas wspomnianego wydarzenia trailer przyczynił się do zwiększonego zainteresowania wokół gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, na co wskazują wyniki aktywności i lista bestsellerów Steama.