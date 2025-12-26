Tak, Star Wars: The Old Republic nadal żyje. Dodano nowy wątek fabularny, zawartość na Dantooine oraz 9 sezon PvP

Najnowsza aktualizacja do Star Wars: The Old Republic jest już dostępna. Gracze mogą sprawdzić nową zawartość fabularną, aktywności PvE i PvP oraz wydarzenia specjalne.

Do Star Wars: The Old Republic dodano kolejny rozdział historii Legacy of the Sith. Choć gracze zadali decydujący cios Hidden Chain w poprzedniej aktualizacji, sytuacja w galaktyce stała się coraz bardziej napięta po tym, jak Shae Vizla uwolniła Dartha Malgusa z więzienia. W ramach nowej linii fabularnej gracze połączą siły z kilkoma sojusznikami, aby odkryć prawdę o zdradzie Shae Vizli, holokronie Dartha Nula, działalności Hidden Chain oraz narastającym zagrożeniu ze strony Dartha Malgusa. Nowa zawartość fabularna w Star Wars: The Old Republic Na powierzchni Dantooine rozbił się statek nieznanego pochodzenia. Uszkodzenie jego systemów doprowadziło do niekontrolowanego rozrostu trzech biomów, które teraz zagrażają naturalnemu ekosystemowi planety. Dla graczy na 80 poziomie dostępny jest nowy obszar Crash Site Outpost, oferujący dynamiczne wydarzenia oraz trzy nienaturalne biomy stworzone przez rozbity statek. Po ich pełnym rozwinięciu gracze będą mogli zmierzyć się z wymagającym 4-osobowym bossem światowym Orbital Core. Wśród nagród znalazł się m.in. Stronghold na Dantooine.

Wystartował rónież 9 sezon PvP, który potrwa 16 tygodni. Do zdobycia są nowe nagrody, w tym Outer Rim Runner Jetpack Mount oraz zbroja Gladiatora. Aktualizacja wprowadza również liczne zmiany w mechanikach walki i balansie klas. Do Cartel Market trafiły: Reforged Havoc Squad Armor

Yavin Utility Bundle

Yavin Equipment Bundle

Coroczne Life Day, które rozpoczęło się 16 grudnia, potrwa do 13 stycznia 2026 roku. Gracze mogą rzucać śnieżkami, przytulać Wookieech i zdobywać tematyczne nagrody, w tym nowy Vectron Tinsel Taxi Mount. 14 rocznica Star Wars: The Old Republic będzie obchodzona do 6 stycznia 2026 roku, wraz z: 50 procentową zniżką na Collections Unlock

promocją na przedmioty Inspired By

nowym T0R-14 Astromech Droid Minipet dostępnym u rocznicowego sprzedawcy

Dodatkowo wydarzenie Double XP potrwa od 23 grudnia do 3 stycznia 2026 roku Do 6 stycznia 2026 roku oglądanie przez 4 godziny transmisji SWTOR na Twitchu pozwoli zdobyć Twilight Acklay Mount. Aby otrzymać nagrodę, należy połączyć konta SWTOR i Twitch. Dostępny jest także nowy pakiet Master the Fight, który można nabyć do 13 stycznia 2026 roku i zawiera między innymi: 180 dni subskrypcji (600 Cartel Coins miesięcznie)

5500 Cartel Coins natychmiast

GDU MG Droid Carrier Mount (dostępny od 1 poziomu)

droidy użytkowe, pocztowe i GTN

mini-pet BN-T0 Utility Droid

zestawy barwników (na postać) Nowa aktualizacja znacząco rozwija zarówno fabułę, jak i zawartość endgame’ową Star Wars: The Old Republic, oferując graczom liczne aktywności oraz wydarzenia na przełomie 2025 i 2026 roku.