W Wiedźminie 4 nie zobaczymy klonów. Każdy NPC ma wyglądać inaczej i mieć własną historię

Na tegorocznym The Game Awards zobaczyliśmy pierwszy zwiastun Wiedźmina 4. Wyczekiwany tytuł wywołał nieco kontrowersji, lecz większość fanów zdaje się pozytywnie podchodzić do nowego projektu autorstwa CD Projekt Red. Osoby odpowiedzialne za tytuł w ostatnim czasie dzieliły się wieloma informacjami o grze.

Wiedźmin 4 - postacie w nowej odsłonie

Jak już wiemy od jakiegoś czasu, Wiedźmin 4 zostanie stworzony z użyciem silnika Unreal Engine 5, w przeciwieństwie do poprzednich produkcji studia, które korzystały z autorskiego REDengine. Z pewnością przyniesie to wiele interesujących rozwiązań niemożliwych do wykonania bez wspomnianej zmiany. Jednym z takich elementów ma być różnorodność w wyglądzie NPC-ów, co w poprzedniej odsłonie nie miało miejsca.