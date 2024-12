Wiedźmin 4 „nie złamie kanonu” niezależnie od tego, jakie mieliśmy zakończenie w poprzedniej odsłonie

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Geralt pojawi się w Wiedźminie 4. Produkcja ma też nie powtórzyć losu Cyberpunk 2077 na premierę, a CD Projekt RED zamierza uniknąć błędów, które popełniono w przypadku debiutu przygód V. Jeśli zaś chodzi o protagonistkę – Ciri – w jednym z zakończeń gry Wiedźmin 3: Dziki Gon jej losy mogą sugerować, że nie powinna powrócić. Deweloperzy wyjaśnili również i tę kwestię. Uwaga na potencjalne spoilery w dalszej części tekstu.

Wiedźmin 4 „nie złamie kanonu, ani nie naruszy jego spójności”

Jak ostatnio informowaliśmy, Wiedźmin 4 ma być najbardziej ambitną odsłoną z serii. Protagonistka, którą została Ciri, już od samego początku była dla CD Projekt RED właściwym wyborem. Deweloperzy wyjaśnili: „Od początku byliśmy pewni, że w Wiedźminie 4 to właśnie jej historię chcemy opowiedzieć. To naturalny krok naprzód — z jej perspektywy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co naprawdę znaczy być wiedźminem w tym brutalnym, mrocznym świecie”.