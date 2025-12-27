Atlus przyznaje, że opinie graczy były kluczowe dla pierwszych sześciu miesięcy Persona 5: The Phantom X

Persona 5: The Phantom X świętuje właśnie pół roku od premiery, inaugurując wydarzenie z okazji półrocznicy istnienia gry. Świętowanie dotyczy wszystkich wersji za wyjątkiem chińskiej, ponieważ gra na tym rynku zadebiutowała nieco wcześniej. Droga od premiery nie była jednak łatwa, ponieważ start gry spotkał się z krytyką ze względu na wyraźne różnice w systemie nagród pomiędzy wersją chińską, a wydaniem globalnym. Dodatkowo debiut został częściowo przyćmiony przez premierę popularnej gry gacha Umamusume: Pretty Derby, która ukazała się zaledwie dzień wcześniej.

Opinie graczy pomogły Personie 5: Phantom X

Od momentu globalnego startu zespoły Sega i Atlus intensywnie pracowały nad dopracowaniem The Phantom X, aby spełnić oczekiwania graczy zaznajomionych z rynkiem gier gacha. Jak przyznał dyrektor operacyjny Yuta Sakai, największym początkowym wyzwaniem było odpowiednie zbalansowanie rozgrywki i wydarzeń specjalnych: