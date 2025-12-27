Atlus przyznaje, że opinie graczy były kluczowe dla pierwszych sześciu miesięcy Persona 5: The Phantom X

Persona 5: The Phantom X świętuje właśnie pół roku od premiery, inaugurując wydarzenie z okazji półrocznicy istnienia gry. Świętowanie dotyczy wszystkich wersji za wyjątkiem chińskiej, ponieważ gra na tym rynku zadebiutowała nieco wcześniej. Droga od premiery nie była jednak łatwa, ponieważ start gry spotkał się z krytyką ze względu na wyraźne różnice w systemie nagród pomiędzy wersją chińską, a wydaniem globalnym. Dodatkowo debiut został częściowo przyćmiony przez premierę popularnej gry gacha Umamusume: Pretty Derby, która ukazała się zaledwie dzień wcześniej.
Opinie graczy pomogły Personie 5: Phantom X
Od momentu globalnego startu zespoły Sega i Atlus intensywnie pracowały nad dopracowaniem The Phantom X, aby spełnić oczekiwania graczy zaznajomionych z rynkiem gier gacha. Jak przyznał dyrektor operacyjny Yuta Sakai, największym początkowym wyzwaniem było odpowiednie zbalansowanie rozgrywki i wydarzeń specjalnych:
Zdecydowanie chodziło o balans gry i eventów. Tworząc wersje japońską i angielską, wprowadziliśmy wiele zmian względem oryginalnego wydania chińskiego i azjatyckiego. Skupialiśmy się głównie na poprawie komfortu rozgrywki oraz dostosowaniu gry do nowych graczy, ponieważ dodaliśmy funkcje, których nie było przy premierze. Część decyzji okazała się słuszna, ale w innych przypadkach wsłuchaliśmy się w opinie graczy i modyfikowaliśmy rozwiązania już po premierze.
Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych na podstawie opinii społeczności znalazł się ulepszony banner gacha, który gwarantuje zdobycie postaci po 110 losowaniach, a także zwiększenie nagród za codzienne i tygodniowe aktywności w grze. Te stopniowe, ale istotne usprawnienia zostały bardzo dobrze przyjęte przez graczy, którzy pozostali z The Phantom X nawet w okresie, gdy tytuł nie prezentował jeszcze pełni swojego potencjału. Równolegle z odbudowywaniem relacji z graczami Atlus i SEGA, we współpracy z deweloperem Perfect World, po raz pierwszy przygotowali aktualizację wydaną jednocześnie dla wersji chińskiej i globalnej. Do gry trafiły w niej znane z serii Persona opiekunki Velvet Room, Justine i Caroline, jako grywalne postacie. Producent rozwoju Jun Matsunaga przyznał:
Musieliśmy całkowicie zmienić sposób pracy, ponieważ nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Atlus po raz pierwszy pozwoliło nam wykorzystać Justine i Caroline jako globalne postacie w serii. Wprowadzenie ich podczas półrocznicy globalnej wersji było idealnym momentem na taką równoczesną premierę.
Z perspektywy twórców minione sześć miesięcy, pomimo trudnego startu, okazało się wartościowym doświadczeniem. Jak podkreślił główny producent Yohsuke Uda, kluczową rolę odegrała zaangażowana społeczność graczy:
Dziękujemy wszystkim, którzy pozostali z Persona 5: The Phantom X przez ostatnie pół roku. Nasi fani są niezwykle pełni pasji i przekazali nam ogromną ilość opinii, których nadal będziemy słuchać i które wykorzystamy w dalszym rozwoju gry, aby uczynić ją jeszcze lepszą w przyszłości. Aktualizacja z okazji półrocznicy to także pierwszy raz w historii, gdy opiekunki Velvet Room stają się grywalne. Velvet Room to centralny element całej serii Persona, dlatego jest to coś naprawdę wyjątkowego dla fanów. Mamy nadzieję, że gracze zainteresowani wcieleniem się w Justine i Caroline dadzą P5X szansę.
