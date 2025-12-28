Zaloguj się lub Zarejestruj

Gang of Dragon na nowych materiałach. Twórcy zaktualizowali kartę gry na Steam

Mikołaj Ciesielski
2025/12/28 14:00
Nagoshi Studio opublikowało kilka zrzutów ekranu ze swojej produkcji.

Na The Game Awards 2025 otrzymaliśmy zapowiedź Gang of Dragon – gry akcji od Nagoshi Studio, na którego czele stoi Toshihiro Nagoshi uważany za „ojca” serii Yakuza. W trakcie wspomnianego wydarzenia mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun, ale nie zdradził on zbyt wielu szczegółów. Na szczęście w tym tygodniu twórcy zaktualizowali kartę swojej produkcji na Steam, dzięki czemu możemy zobaczyć nowe materiały z Gang of Dragon.

Gang of Dragon
Gang of Dragon

Twórcy Gang of Dragon opublikowali kilka zrzutów ekranu

Na karcie gry Gang of Dragon na Steam udostępniono kilka zrzutów ekranu. Opublikowane przez deweloperów z Nagoshi Studio screeny pokazują m.in. głównego bohatera biegnącego zatłoczoną ulicą oraz walczącego z przeciwnikami. Wspomniane materiały pozwalają również rzucić okiem na interfejs.

GramTV przedstawia:

Ostatni z opublikowanych przez twórców Gang of Dragon zrzutów ekranu zapowiada natomiast, że w trakcie rozgrywki będziemy mogli odwiedzać warsztaty samochodowe. Wspomniany screen zdradza również, że w nadchodzącej produkcji Nagoshi Studio otrzymamy możliwość modyfikacji pojazdów. Wszystkie udostępnione przez deweloperów materiały znajdziecie na dole wiadomości.

Na koniec warto przypomnieć, że twórcy Gang of Dragon nie ujawnili, kiedy możemy spodziewać się premiery wspomnianej produkcji. W trakcie The Game Awards 2025 nie podano również platform docelowych. Zainteresowani powinni więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że Toshihiro Nagoshi i jego zespół w nadchodzącym roku podzielą się kolejnymi szczegółami i materiałami.

Gang of Dragon - zrzuty ekranu Gang of Dragon - zrzuty ekranu
Źródło:https://www.gematsu.com/2025/12/gang-of-dragon-steam-page-updated-with-new-screenshots

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

