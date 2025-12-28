Gang of Dragon na nowych materiałach. Twórcy zaktualizowali kartę gry na Steam

Na The Game Awards 2025 otrzymaliśmy zapowiedź Gang of Dragon – gry akcji od Nagoshi Studio, na którego czele stoi Toshihiro Nagoshi uważany za „ojca” serii Yakuza. W trakcie wspomnianego wydarzenia mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun, ale nie zdradził on zbyt wielu szczegółów. Na szczęście w tym tygodniu twórcy zaktualizowali kartę swojej produkcji na Steam, dzięki czemu możemy zobaczyć nowe materiały z Gang of Dragon.

Twórcy Gang of Dragon opublikowali kilka zrzutów ekranu

Na karcie gry Gang of Dragon na Steam udostępniono kilka zrzutów ekranu. Opublikowane przez deweloperów z Nagoshi Studio screeny pokazują m.in. głównego bohatera biegnącego zatłoczoną ulicą oraz walczącego z przeciwnikami. Wspomniane materiały pozwalają również rzucić okiem na interfejs.