Adrian Chmielarz chwali Clair Obscur: Expedition 33, ale wskazuje jeden „źle zaprojektowany” element

Clair Obscur: Expedition 33 zdominowało galę The Game Awards 2025. Okazuje się, że zachwycony wspomnianą produkcją jest również Adrian Chmielarz. Polski twórca gier wideo i założyciel studia The Astronauts stwierdził jednak, że jeden element gry Sandfall Interactive został – jego zdaniem – „źle zaprojektowany”.

Adrian Chmielarz komentuje sukces Clair Obscur: Expedition 33

Chmielarz udzielił wywiadu redakcji PCGamesN, w którego trakcie został zapytany, dlaczego jego zdaniem Clair Obscur: Expedition 33 odniosło tak ogromny sukces. Polski deweloper stwierdził, że w produkcji Sandfall Interactive są „elementy, które rozumie”, ale są też takie, które go zaskakują. Założyciel studia The Astronauts zwraca m.in. uwagę na rozsądne decyzje zespołu odpowiedzialnego za najlepszą grę 2025 roku.