Adrian Chmielarz chwali Clair Obscur: Expedition 33, ale wskazuje jeden „źle zaprojektowany” element

Adrian Chmielarz komentuje sukces Clair Obscur: Expedition 33
Chmielarz udzielił wywiadu redakcji PCGamesN, w którego trakcie został zapytany, dlaczego jego zdaniem Clair Obscur: Expedition 33 odniosło tak ogromny sukces. Polski deweloper stwierdził, że w produkcji Sandfall Interactive są „elementy, które rozumie”, ale są też takie, które go zaskakują. Założyciel studia The Astronauts zwraca m.in. uwagę na rozsądne decyzje zespołu odpowiedzialnego za najlepszą grę 2025 roku.
Rozumiem, że [Sandfall – dop. red.] naprawdę nie musiało poświęcać dużo czasu na sztuczną inteligencję. Nie ma wyszukiwania ścieżek, nie ma nawigacji w przestrzeniach 3D dla wrogów przeciwko twoim postaciom niezależnym, więc jest to znacznie łatwiejsze – powiedział Chmielarz.
W rozmowie z redakcją PCGamesN polski deweloper nie skupiał się jednak jedynie na pochwałach. Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, Chmielarz wskazał jeden element Clair Obscur: Expedition 33, który według niego odstaje od reszty. Mowa tutaj o początkowych poziomach.
[…] tworzą dość statyczne poziomy – można obserwować ich ewolucję, ponieważ pierwsze poziomy są w rzeczywistości nieco oldskulowe; posunąłbym się nawet do stwierdzenia, że są one dość źle zaprojektowane. Jednak pod koniec gry są one duże i spektakularne – widać wyraźnie, że twórcy uczyli się w trakcie pracy – stwierdził polski twórca gier.
Chmielarz przyznaje również, że nie rozumie, jak Sandfall Interactive udało się „włożyć tak wiele wartości produkcyjnej” w swoją grę. Polski deweloper zachwycony jest szczególnie przerywnikami filmowymi. Założyciel studia The Astronauts podkreśla, że cutscenki w Clair Obscur: Expedition 33 „są po prostu światowej klasy, absolutnie na poziomie AAA”.
GramTV przedstawia:
Czasami nawet największe studia nie mają takiej jakości. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie pracowali nad grą tak długo. Kiedy więc patrzę na zespół, harmonogram i jakość, naprawdę tego nie rozumiem. Kupiłbym dyrektorowi kreatywnemu (Guillaume Broche) butelkę wina i odbyłbym z nim naprawdę miłą rozmowę, aby wykraść kilka sekretów. Ale to, co zrobili, jest dla mnie niesamowicie imponujące – podsumował Chmielarz.
