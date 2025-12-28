Kolejna gra za darmo na Steam. Gracze PC mogą odebrać jeszcze jeden prezent

Świąteczne rozdawanie prezentów w Epic Games Store trwa w najlepsze, ale okazuje się, że na konkurencyjnej platformie również czeka mała niespodzianka. Na Steam udostępniono bowiem za darmo produkcję dla miłośników platformówek w retro klimatach. Warto się jednak pospieszyć, bo oferta jest ograniczona czasowo.

Caveman World: Mountains of Unga Boonga za darmo na Steam

Na Steam całkowicie za darmo dostępne jest obecnie Caveman World: Mountains of Unga Boonga. Jeśli chcecie odebrać wspomnianą produkcję, to wystarczy, że udacie się na stronę gry na platformie Valve, zalogujecie się na swoje konto i kliknięcie zielony przycisk „Dodaj do biblioteki”.