Kolejna gra za darmo na Steam. Gracze PC mogą odebrać jeszcze jeden prezent

Mikołaj Ciesielski
2025/12/28 13:00
Na platformie Valve czeka mała niespodzianka dla wszystkich użytkowników komputerów osobistych.

Świąteczne rozdawanie prezentów w Epic Games Store trwa w najlepsze, ale okazuje się, że na konkurencyjnej platformie również czeka mała niespodzianka. Na Steam udostępniono bowiem za darmo produkcję dla miłośników platformówek w retro klimatach. Warto się jednak pospieszyć, bo oferta jest ograniczona czasowo.

Steam
Steam

Caveman World: Mountains of Unga Boonga za darmo na Steam

Na Steam całkowicie za darmo dostępne jest obecnie Caveman World: Mountains of Unga Boonga. Jeśli chcecie odebrać wspomnianą produkcję, to wystarczy, że udacie się na stronę gry na platformie Valve, zalogujecie się na swoje konto i kliknięcie zielony przycisk „Dodaj do biblioteki”.

Caveman World: Mountains of Unga Boonga to platformówka stylu retro, której akcja rozgrywa się w fantastycznej wersji epoki prehistorycznej. W trakcie rozgrywki gracze wcielają się w jaskiniowca i eksplorują różne poziomy, które z czasem stają się coraz trudniejsze. Na użytkowników czekać będą bowiem nie tylko różnego rodzaju przeszkody i pułapki, ale też przeciwnicy.

Na koniec warto dodać, że Caveman World: Mountains of Unga Boonga dostępne jest za darmo na Steam tylko do 30 grudnia 2025 roku do 19:00 czasu polskiego. Zainteresowani gracze nie powinni więc zwlekać z przypisaniem wspomnianej produkcji do swojej biblioteki.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/462960/Caveman_World_Mountains_of_Unga_Boonga/

