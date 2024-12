Wiedźmin 4 jest „woke”? Spór o wygląd Ciri i nieścisłości z książkami

Zgodnie ze słowami Kalemby zwiastun Wiedźmina 4 został przygotowany na Unreal Engine 5 i zawiera obiekty i modele wprost z gry. Mimo to jest to prerenderowany film, za którym stoi Platige Image, więc gra nie będzie prezentować się aż tak dobrze. Wystarczy przypomnieć sobie pierwszy zwiastun Wiedźmina 3 i zestawić go z rozgrywką z samej gry. Mimo to już teraz w sieci rozgorzała dyskusja, czy Wiedźmin 4 jest „woke”.

Jedną z największych niespodzianek tegorocznego Th Game Awards była prezentacja pierwszego zwiastuna Wiedźmina 4. Na długim materiale mogliśmy zobaczyć przygodę Ciri, która została główną bohaterką gry. Długiej rozmowy serwisowi IGN udzielił reżyser gry Sebastian Kalemba, który wyznał, że od samego początku wiedzieli, że to przybrana córka Geralta i Yennefer musi zostać centralną postacią nowej wiedźmińskiej przygody. Nie wszystkim jednak ta zmiana przypadła do gustu i od razu po publikacji zwiastuna pojawiło się w mediach społecznościowych sporo głosów niezadowolenia. Nie tylko ze względu na kobietę w głównej roli w Wiedźminie 4 , ale również na sam wygląd Ciri. Niektórzy jednak zwracają uwagę na nieścisłości z książkami Andrzeja Sapkowskiego. Krótko mówiąc – gorąco dzisiaj wokół tematu Wiedźmina.

Popularny YouTuber Endymion napisał w serwisie X długi post, w którym wyjaśnił, że nie ma problemu z zagraniem Ciri w Wiedźminie 4, ale nie podoba mu się wygląd bohaterki, który odbiega od tego, co znamy z Wiedźmina 3. Zwrócił również uwagę na to, że na filmie Ciri wypija jakąś miksturę i ma nadzieję, że nie jest to żadna wiedźmińska mikstura. Przypomniał, że zgodnie z tym, czego mogliśmy dowiedzieć się z książek Andrzeja Sapkowskiego, nie było żadnej kobiety wiedźminki. Prawdopodobnie z tego względu, że żaden łowca potworów nie chciał narażać małych dziewczynek na mordercze treningi, a w konsekwencji Próbę Traw, która doprowadzała do śmierci wielu chłopców.

CD PROJEKT RED został całkowicie uderzony brzydkim kijem DEI. Co to, kur***, jest ta Ciri? A jej aktorka głosowa też jest inna. Oglądam to teraz na żywo i nie jestem zachwycony. Jestem smutny

Nie mam żadnego problemu z graniem jako Ciri, cholera, nagrałem wiele filmów, w których teoretyzowałem, że będziemy nią grać w Wiedźminie 4 i wydawało mi się to najbardziej logicznym rozwiązaniem w dłuższej perspektywie. Potrafi podróżować w czasie i przestrzeni, nazwa kodowa gry to Polaris, na litość boską. Wszystko idealnie się łączy, po prostu nie jestem zadowolony z tego, jak zmienili jej twarz. A ta gra Intergalactic wygląda po prostu... ugh. I to lokowanie produktu, człowieku... Po prostu napraw jej twarz, a reszta (może) będzie w porządku. Ale zobaczymy. A fakt, że wydaje się brać wiedźmińskie mikstury, jest zdecydowanie czerwoną flagą, ponieważ kobiety nie mogą zostać wiedźminami, jest to w lore, sprawdź to. Może NIE pije wiedźmińskich mikstur i to jakiś magiczny dekot, który ma takie same efekty, kto wie, czy te wnioski nie są za wczesne. Ale moim zdaniem nie jest to najlepsze pierwsze wrażenie.

Mimo to Ciri zdołała przejść Próbę Traw, a potwierdził to w wywiadzie dla IGN Sebastian Kalemba. Okazuje się, że bohaterka po wydarzeniach z Wiedźmina 3 podjęła się zostania pełnoprawną wiedźminką i przeszła przez bolesny proces, który przekształcił ją w potężną i odporną wojowniczkę, zdolną do korzystania ze znaków i picia wiedźmińskich eliksirów. Warto również pamiętać, że Ciri nie jest zwykłą kobietą i posiada jedyne w swoim rodzaju moce, więc nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby to właśnie ona zdołała jako pierwsza kobieta w historii zostać łowczynią potworów.

Poniżej znajdziecie również inne komentarze, które krytykują wygląd Ciri, która ma przypominać twarze kobiecych bohaterek z gier, które według niektórych zostały uznane jako produkcje woke. Nie brakuje jednak głosów, które stanęły w obronie wyboru Ciri jako centralnej postaci Wiedźmina 4.

Jestem podekscytowany Wiedźminem 4, ale Ciri dosłownie nie przypomina siebie samej, jakby nawet nie próbowali. „Jest starsza” Cała jej struktura twarzy jest inna. Tak nawet nie wyglądałaby stara Ciri. Dlaczego zrobili ją brzydszą?

Jak przeszliśmy od tego do TEGO?!

Co oni kur*** zrobili z twarzą Ciri?! Czy w Ameryce istnieje ogólnobranżowy zakaz na atrakcyjne kobiety?

CD Ppojekt RED wtf zrób ją znowu piękną! Jej rysy są po prostu zupełnie inne!

Jej twarz może wyglądać tak, ponieważ jest starsza. Czy wiemy, ile lat po Wiedźminie 3 rozgrywa się akcja gry?

Są dziwne ujęcia, na których wygląda trochę naburmuszona, ale w innych wygląda świetnie. Ogólnie rzecz biorąc, powiedziałbym, że jej wizerunek przekazuje obraz „zaprawionej w bojach” i „dojrzałej” wojowniczki, co moim zdaniem dobrze wpisuje się w historię jej postaci.

Jej twarz naprawdę zyskała nowoczesny wygląd... Moje obawy budzi historia dotycząca kobiet i statusu wiedźmina. Albo zastosowali wobec niej metodę Mary Sue, albo zmienili tradycję, albo ujawnili, że nigdy nie była kobietą, a jedynie „kobietą”.

To nie Ciri, to Marilyn Manson Witcher 4 DOA (dead on arrival)

“Kobiety nie mogą być wiedźminami, to jest w lore” Dosłownie to kanon serii:

1. Ciri nie przeszła próby traw, nie jest Wiedźminką - alchemia by ją zabiła. 2. Ciri wyrzekła się magii - nie z krwi falki - ale normalnej, a tutaj ewidentnie widać, że wyciąga magie z kamieni. 3. Ciri jest brzydka. Szynuje się woke slop.

naprawdę wkurzające, jako fan Wiedźmina, widzieć tylu idiotów w zwiastunie Wiedźmina 4, jak “bohaterka woke”, gdybyś przeczytał wszystkie książki o Wiedźminie to wiedziałbyś, że pomimo tytułu Ciri ZAWSZE była główną bohaterką Wiedźmina a Geralt był mniej istotny

Stracę rozum, jeśli ludzie będą nazywać kolejnego Wiedźmina „Wakeful”, bo główną postacią jest Ciri

Ludzie, którzy nazywają Ciri „przebudzoną” i „brzydką”, powinni zbadać sobie wzrok, bo ona jest cholernie gorąca

cały czat Game Awards spamujący słowem „woke”, ponieważ w Wiedźminie 4 grasz jako Ciri, to kwintesencja kultury gier. Dorośnijcie incele

patrzę na ludzi nazywających Wiedźmina 4 woke, ponieważ grasz jako Ciri, po tym jak dowiedzieli się, że właśnie gralo jako Ciri w Wiedźminie 3

