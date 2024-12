Wiedźmin 4 nie powtórzy losu Cyberpunk 2077 na premierę? CD Projekt RED zamierza uniknąć popełnionych wcześniej błędów

Portal IGN miał okazję porozmawiać z Małgorzatą Mitręgą oraz Sebastianem Kalembą z CD Projekt RED na temat Wiedźmina 4. Jak wyjaśnili deweloperzy, firma bardzo uważnie „definiuje etapy produkcji”, a także „lepiej kontroluje ten złożony proces”. Ponadto twórcy mają wkładać wiele wysiłku w „transparentność wizji”, przeprowadzają wiele testów i szybko uczą się na błędach. Kluczowym podejściem ma być natomiast: „pozwolić grze dojrzewać”.

Przede wszystkim, pozwolić grze dojrzewać. Po drugie, nasz obecny sposób produkcji bardzo się zmienił na lepsze. Świadomie definiujemy etapy produkcji i starannie je planujemy, upewniając się, że fundamenty są solidne. Szczerze mówiąc, już teraz widzę, że pomaga nam to upewnić się, że to, co tworzymy, jest spójne na wszystkich poziomach. Dzięki temu lepiej kontrolujemy ten złożony proces, co daje wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa w codziennej pracy. – wyjaśnił Kalemba.

Stawiamy również duży nacisk na transparentność wizji, aby była ona zrozumiała dla całego zespołu. Chcemy, aby wszyscy wiedzieli, że komunikujemy się otwarcie zarówno w studiu RED, jak i poza nim. To nie znaczy, że wcześniej tego nie robiliśmy, ale obecnie przykładamy do tego większą wagę. Iterujemy, szybko uczymy się na błędach i działamy dynamicznie. To zdrowe podejście. Oczywiście, wyciągnęliśmy też lekcję związaną z komunikacją zewnętrzną – zarówno co do jej formy, jak i momentu. – dodała Mitręga.