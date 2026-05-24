To koniec Destiny 2. Tak gracze żegnają kultowy shooter, nie kryjąc emocji

Jakub Piwoński
2026/05/24 16:30
„Staliśmy się legendą” — piszą fani po decyzji Bungie o zakończeniu rozwoju jednej z najważniejszych sieciowych strzelanek ostatniej dekady.

Destiny 2 oficjalnie zmierza ku końcowi. Bungie potwierdziło, że 9 czerwca 2026 roku do gry trafi ostatnia duża aktualizacja z nową zawartością. Po niemal dziewięciu latach studio zdecydowało się zakończyć dalszy rozwój swojego MMOFPS-a. To uruchomiło falę emocji i wspomnień. Choć serwery pozostaną aktywne — podobnie jak w przypadku pierwszego Destiny — dla wielu graczy to symboliczny koniec pewnej epoki.

Gracze żegnają się z Destiny 2

Na Steamie rozpoczęła się prawdziwa wojna recenzji. Część graczy otwarcie atakuje Bungie i krytykuje decyzje podejmowane przez studio przez ostatnie lata.

Bardzo smutno patrzeć, jak to wszystko się skończyło. Tyle fatalnych decyzji przez lata sprawiło, że gracze odchodzili z gry — ja też.

Inni wspominają problemy z usuwaną zawartością, kampaniami niedostępnymi dla nowych graczy oraz zmieniającym się modelem monetyzacji. Ale obok gniewu pojawiło się też mnóstwo nostalgii.

To już koniec. Mam z tą grą mnóstwo pięknych wspomnień i to moje ostatnie pożegnanie.

Szczególnie poruszył graczy wpis jednego z fanów, który przyznał, że spędził z Destiny 2 niemal połowę swojego życia.

Jeśli ktoś zapyta mnie o moją ulubioną grę wszech czasów, zawsze odpowiem: Destiny.

Dziękuję Bungie za najlepsze wspomnienia mojego życia i za ludzi, których poznałem dzięki tej grze.

Ogromną popularność zdobył też bardzo krótki komentarz jednego z graczy mającego ponad 1300 godzin w Destiny 2:

Staliśmy się legendą.

I trudno o lepsze podsumowanie historii tej gry. Bo niezależnie od krytyki trudno zaprzeczyć, że Destiny 2 przez lata było jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych sieciowych produkcji na rynku. Dla jednych stało się symbolem zmarnowanego potencjału live-service’u. Dla innych — miejscem, w którym poznali przyjaciół i spędzili tysiące godzin.

Źródło:https://www.eurogamer.net/destiny-2-cancelled-player-reviews

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




