To koniec Destiny 2. Tak gracze żegnają kultowy shooter, nie kryjąc emocji

„Staliśmy się legendą” — piszą fani po decyzji Bungie o zakończeniu rozwoju jednej z najważniejszych sieciowych strzelanek ostatniej dekady.

Destiny 2 oficjalnie zmierza ku końcowi. Bungie potwierdziło, że 9 czerwca 2026 roku do gry trafi ostatnia duża aktualizacja z nową zawartością. Po niemal dziewięciu latach studio zdecydowało się zakończyć dalszy rozwój swojego MMOFPS-a. To uruchomiło falę emocji i wspomnień. Choć serwery pozostaną aktywne — podobnie jak w przypadku pierwszego Destiny — dla wielu graczy to symboliczny koniec pewnej epoki.

Gracze żegnają się z Destiny 2

Na Steamie rozpoczęła się prawdziwa wojna recenzji. Część graczy otwarcie atakuje Bungie i krytykuje decyzje podejmowane przez studio przez ostatnie lata.