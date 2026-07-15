Gracze Marvel Rivals mają dość. Nowy sezon zamienił widowiskowe starcia w kolorowy chaos

Najnowsza aktualizacja wywołała falę krytyki. „Nie mam pojęcia, co dzieje się na ekranie” – zdają się mówić gracze.

Marvel Rivals, popularna wieloosobowa strzelanka, wkroczyło już w 9. sezon. Jedną z największych atrakcji jest wprowadzenie do gry nowej bohaterki – Jubilee. Zastosowano też istotne zmiany związane z motywem Apocalypse'a i X-Menów. To oczywiście przyciągnęło graczy, ale równie szybko zostało skrytykowane. Bo choć nowa zawartość spotkała się z zainteresowaniem, sama aktualizacja wywołała również lawinę negatywnych opinii.

Marvel Rivals – gracze krytykują nowy sezon nazywając go kolorowych chaosem

Najczęściej powtarzającym się zarzutem jest tzw. visual clutter, czyli nadmiar efektów wizualnych podczas walk. Wraz z rosnącą liczbą bohaterów, umiejętności pasywnych i aktywnych oraz nowych synergii między postaciami, ekran w trakcie drużynowych starć coraz częściej zamienia się w feerię eksplozji, błysków i animacji. W mediach społecznościowych i na Reddicie nie brakuje nagrań pokazujących, jak trudno śledzić przebieg pojedynków.