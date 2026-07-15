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Gracze Marvel Rivals mają dość. Nowy sezon zamienił widowiskowe starcia w kolorowy chaos

Jakub Piwoński
2026/07/15 14:30
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Najnowsza aktualizacja wywołała falę krytyki. „Nie mam pojęcia, co dzieje się na ekranie” – zdają się mówić gracze.

Marvel Rivals, popularna wieloosobowa strzelanka, wkroczyło już w 9. sezon. Jedną z największych atrakcji jest wprowadzenie do gry nowej bohaterki – Jubilee. Zastosowano też istotne zmiany związane z motywem Apocalypse'a i X-Menów. To oczywiście przyciągnęło graczy, ale równie szybko zostało skrytykowane. Bo choć nowa zawartość spotkała się z zainteresowaniem, sama aktualizacja wywołała również lawinę negatywnych opinii.

Marvel Rivals
Marvel Rivals

Marvel Rivals – gracze krytykują nowy sezon nazywając go kolorowych chaosem

Najczęściej powtarzającym się zarzutem jest tzw. visual clutter, czyli nadmiar efektów wizualnych podczas walk. Wraz z rosnącą liczbą bohaterów, umiejętności pasywnych i aktywnych oraz nowych synergii między postaciami, ekran w trakcie drużynowych starć coraz częściej zamienia się w feerię eksplozji, błysków i animacji. W mediach społecznościowych i na Reddicie nie brakuje nagrań pokazujących, jak trudno śledzić przebieg pojedynków.

Ludzie powiedzą: »naucz się grać«, ale ja dosłownie nie mam pojęcia, co dzieje się na ekranie.

Inni gracze przyznają, że rozgrywka stała się wręcz męcząca dla oczu.

Czasem gra jest już niemal mdląca. Nie mam epilepsji ani niczego podobnego, ale naprawdę ciężko się na to patrzy.

Niektórzy użytkownicy żartują nawet, że najlepszym rozwiązaniem jest... granie w okularach przeciwsłonecznych. Problemy jednak nie kończą się na efektach. Krytyka dotyczy również nowych mechanik. Gracze uważają, że kolejne synergie pomiędzy bohaterami i stale rosnąca liczba umiejętności sprawiają, iż pojedynki stają się coraz bardziej chaotyczne. Jeden z użytkowników podsumował obecną sytuację słowami:

GramTV przedstawia:

Przy liczbie umiejętności używanych co sekundę Marvel Rivals zamieniło się w MMO Rivals.

Pojawiają się również doniesienia o spadkach płynności nawet na mocnych komputerach osobistych. Jeśli problemy rzeczywiście wynikają z nadmiaru efektów specjalnych, gracze obawiają się, jak z aktualizacją radzą sobie konsole, zwłaszcza starszej generacji. Nastroje społeczności odbiły się także na ocenach gry na Steamie. Ostatnie recenzje Marvel Rivals spadły do poziomu „Mieszane”, a na forach coraz częściej pojawiają się wpisy dotyczące problemów z wydajnością, awarii oraz balansu. Twórcy nie odnieśli się jeszcze szczegółowo do zarzutów. Wielu fanów liczy jednak, że zaplanowana na 7 sierpnia aktualizacja śródsezonowa przyniesie nie tylko nową zawartość, ale również poprawi czytelność rozgrywki.

Źródło:https://www.eurogamer.net/marvel-rivals-season-9-player-feedback

Tagi:

News
aktualizacja
strzelanka
Marvel
rozgrywka
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Marvel Rivals
gra wieloosobowa
balans
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112