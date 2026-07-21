Tylko siedem gier na PlayStation przekroczyło w tym roku 100 tysięcy sprzedanych kopii na płytach w USA

Decyzja Sony o zakończeniu produkcji płytowych wydań na konsole PlayStation od stycznia 2028 roku wywołała falę krytyki, ale najnowsze dane sprzedażowe nie pozostawiają złudzeń.

Analityk Mat Piscatella z firmy badawczej Circana, powołując się na dane z usługi Retail Tracking Service, ujawnił, że w tygodniu zakończonym 11 lipca zaledwie dwie gry na PlayStation sprzedały się w Stanach Zjednoczonych w liczbie przekraczającej 10 tysięcy fizycznych egzemplarzy. Jeszcze bardziej wymowne są dane obejmujące cały 2026 rok. Dane sprzedażowe z USA nie napawają optymizmem Od 1 stycznia do chwili obecnej jedynie siedem gier na PlayStation zdołało przekroczyć próg 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w wersji fizycznej na rynku amerykańskim. Choć statystyki dotyczą wyłącznie Stanów Zjednoczonych, jest to jeden z największych rynków gier wideo na świecie pod względem generowanych przychodów. Z tego względu tamtejsze zachowania konsumentów mają ogromny wpływ na decyzje podejmowane przez największych wydawców i producentów sprzętu. Opublikowane przez Piscatellę dane pojawiły się w odpowiedzi na trwającą od kilku tygodni falę oburzenia, która wybuchła po ogłoszeniu przez Sony planów zakończenia wydawania nowych gier na płytach od stycznia 2028 roku.

Niezadowolenie graczy nie ogranicza się wyłącznie do dyskusji na forach internetowych. Krytyczne komentarze zaczęły pojawiać się również pod wpisami studiów tworzących gry na PlayStation. Jednym z przykładów jest najnowszy kinowy zwiastun gry Marvel's Wolverine od Insomniac Games, pod którym pojawiło się wiele uszczypliwych komentarzy odnoszących się do decyzji Sony o przejściu na cyfrową dystrybucję, mimo że sama gra ma trafić do sprzedaży również na płycie.

GramTV przedstawia:

Jak dotąd nic nie wskazuje na to, aby Sony zamierzało wycofać się ze swoich planów. Przedstawiciele branży wielokrotnie wskazywali, że z biznesowego punktu widzenia przejście na dystrybucję cyfrową ma solidne uzasadnienie, jednocześnie zwracając uwagę na konsekwencje tej decyzji dla praw konsumentów oraz kwestii związanych z zachowaniem gier na przyszłość. Bardzo dobitnie powiedział o tym były scenarzysta Valve, który skrytykował bojkot PlayStation. Wcześniej pojawiły się również informacje sugerujące, że nawet Unia Europejska nie ma obecnie podstaw prawnych, aby zablokować decyzję Sony. Firma może samodzielnie decydować o tym, w jakiej formie sprzedaje swoje produkty. Mimo przedstawionych danych sprzeciw zwolenników fizycznych wydań gier nie słabnie. W sieci nadal pojawiają się petycje i apele o bojkot, a dyskusja wokół przyszłości rynku gier pozostaje bardzo gorąca. Jednocześnie najnowsze statystyki pokazują, że rzeczywiste decyzje zakupowe graczy coraz częściej rozmijają się z deklarowanym poparciem dla fizycznych wydań. Niska sprzedaż gier na płytach jest bowiem jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za kierunkiem obranym przez Sony.