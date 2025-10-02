Weteran Capcomu uderza w Palworld. „Przekroczyli granicę, której nie powinno się przekraczać”

Deweloper przyznaje, że nie ma „żadnego zamiaru grać w tę grę, ani wydawać na nią pieniędzy”.

W kontekście nieustającej batalii prawnej o naruszenie patentów, którą korporacje Nintendo i The Pokémon Company wytoczyły przeciwko twórcom gry Palworld i firmie Pocketpair, głos w sprawie zabrał weteran japońskiego rynku gier. Yoshiki Okamoto, znany jako były projektant Capcom, odniósł się do toczącego się sporu w swoim ostatnim filmie opublikowanym na platformie YouTube. Wypowiedzi Okamoto (via Insider Gaming) rzucają nowe światło na etyczne aspekty kontrowersyjnej produkcji. Palworld kontra Nintendo. Okamoto zabiera głos i ostrzega graczy Okamoto, który w przeszłości pracował nad takimi globalnymi hitami, jak Street Fighter 2 oraz oryginalna odsłona Resident Evil, wyraził zaniepokojenie bieżącą sytuacją prawną i jej potencjalnymi konsekwencjami dla sektora rozrywki interaktywnej. Już na początku swojej analizy, były projektant Capcom stwierdził, że gra Palworld „przekroczyła granicę, której nie powinno się przekraczać”. Okamoto podkreślił, że sprzeciwia się akceptacji „tego rodzaju rzeczy” przez globalną społeczność graczy.

Deweloper jest zdania, że gra mogłaby zostać uznana za „oficjalnie w porządku do grania” wyłącznie w sytuacji, gdyby twórcom z Pocketpair udało się zawrzeć ugodę z Nintendo. Dopóki jednak trwa proces i gra jest przedmiotem pozwu, weteran branży skierował bezpośrednią prośbę do konsumentów, aby jej nie kupowali.

Co istotne, projektant przyznał, że pomimo licznych rekomendacji, nigdy osobiście nie grał w Palworld. Wyraził również jasną deklarację, że nie ma „żadnego zamiaru grać w tę grę, ani wydawać na nią pieniędzy”. W swojej wypowiedzi Okamoto skrytykował także dewelopera gry, Pocketpair. Użył wobec firmy określenia, które zostało ocenzurowane w warstwie dźwiękowej i napisach. Okamoto ostrzegł również przed potencjalnie szkodliwym precedensem, jaki mogłoby stworzyć zwycięstwo Pocketpair w tym postępowaniu. Jego zdaniem, taki wynik mógłby doprowadzić do większej akceptacji dla naruszeń praw autorskich w branży gier. Zasugerował też, że twórcy Palworld mogli już znaleźć sposób na ugodowe rozwiązanie sporu z Nintendo, co, jego zdaniem, miałoby potwierdzenie w ogłoszeniu planowanej daty premiery wersji 1.0 gry.

