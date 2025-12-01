Pokémon Legends: Z-A z nową formą Lucario. Mega Dimension wprowadza Z Mega Evolutions

Zaprezentowano kolejnego Pokémona w ramach DLC Mega Dimension do Pokémon Legends: Z-A. Najnowszy materiał przedstawia Mega Lucario Z – nową, potężniejszą formę stworzoną dzięki ekspozycji na Mega Stone. Twórcy podkreślają, że to właśnie ta ingerencja sprawiła, że jego ewolucja różni się od klasycznej wersji Mega Lucario.

Pokémon Legends: Z-A – pokaz Mega Lucario Z

Nowa forma ma znacznie większą siłę niż standardowy Lucario oraz klasyczny Mega Lucario. Największą różnicą jest sposób kontroli aury. Mega Lucario Z potrafi otoczyć ciało aurą, zwiększając obronę i mobilność, a także formować z niej tarcze lub skoncentrowane ataki. To pierwsza z ujawnionych Z Mega Ewolucji – form, które aktywują się szybciej niż dotychczasowe Mega Ewolucje, ale w zamian zużywają Mega Power znacznie szybciej, ograniczając skuteczność w dłuższych starciach.