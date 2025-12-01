Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokémon Legends: Z-A z nową formą Lucario. Mega Dimension wprowadza Z Mega Evolutions

Mikołaj Berlik
2025/12/01 17:30
0
0

Nowy zwiastun DLC Mega Dimension ujawnia Mega Lucario Z oraz pierwsze szczegóły Z Mega Ewolucji.

Zaprezentowano kolejnego Pokémona w ramach DLC Mega Dimension do Pokémon Legends: Z-A. Najnowszy materiał przedstawia Mega Lucario Z – nową, potężniejszą formę stworzoną dzięki ekspozycji na Mega Stone. Twórcy podkreślają, że to właśnie ta ingerencja sprawiła, że jego ewolucja różni się od klasycznej wersji Mega Lucario.

Pokémon Legends: Z-A

Pokémon Legends: Z-A – pokaz Mega Lucario Z

Nowa forma ma znacznie większą siłę niż standardowy Lucario oraz klasyczny Mega Lucario. Największą różnicą jest sposób kontroli aury. Mega Lucario Z potrafi otoczyć ciało aurą, zwiększając obronę i mobilność, a także formować z niej tarcze lub skoncentrowane ataki. To pierwsza z ujawnionych Z Mega Ewolucji – form, które aktywują się szybciej niż dotychczasowe Mega Ewolucje, ale w zamian zużywają Mega Power znacznie szybciej, ograniczając skuteczność w dłuższych starciach.

W ramach tego samego rozszerzenia wcześniej pokazano Mega Zeraora, mogącego magazynować energię równą dziesięciu piorunom i wyzwalać ataki zdolne pokonać wielu przeciwników jednocześnie. Zestawienie obu nowych form sugeruje, że DLC mocno stawia na unikalne mechaniki i widowiskowe umiejętności.

GramTV przedstawia:

Mega Dimension zadebiutuje 10 grudnia na Nintendo Switch i Switch 2 w cenie 29,99 dolarów – około 110 zł. Rozszerzenie skupi się na zawartości po ukończeniu głównej fabuły i wprowadzi m.in. nowego mitycznego Pokémona Hoopa oraz wyprawy do wymiaru Hyperspace, będącego lustrzanym odbiciem Lumiose City z silniejszymi przeciwnikami.

Źródło:https://gamingbolt.com/pokemon-legends-z-a-mega-dimension-unveils-mega-lucario-z-with-new-trailer

Mikołaj Berlik
