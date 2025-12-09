Legendarny RPG wraca po raz kolejny. Skyrim dostępny na Nintendo Switch 2

Bez zapowiedzi i bez długiej kampanii marketingowej The Elder Scrolls V: Skyrim: Anniversary Edition pojawił się na Nintendo Switch 2. Bethesda wykorzystała premierę nowej konsoli Nintendo, udostępniając kompletną wersję gry jeszcze w dniu jej debiutu. To kolejny przykład, że Skyrim wciąż pozostaje uniwersalnym tytułem, który trafia na kolejne generacje sprzętu.

Skyrim na Switchu 2 – premiera bez zapowiedzi

Gracze otrzymują pełny pakiet zawartości, obejmujący podstawową wersję gry oraz trzy duże rozszerzenia: Dawnguard, Dragonborn i Hearthfire. Anniversary Edition zawiera także bogaty zestaw dodatków z Klubu Twórczości, w tym nowe zadania, bronie, pancerze, zaklęcia i lochy, które znacząco rozbudowują świat gry.