Legendarny RPG wraca po raz kolejny. Skyrim dostępny na Nintendo Switch 2

Mikołaj Berlik
2025/12/09 18:20
The Elder Scrolls V: Skyrim po raz kolejny zmienia platformę, tym razem debiutując na Switchu.

Bez zapowiedzi i bez długiej kampanii marketingowej The Elder Scrolls V: Skyrim: Anniversary Edition pojawił się na Nintendo Switch 2. Bethesda wykorzystała premierę nowej konsoli Nintendo, udostępniając kompletną wersję gry jeszcze w dniu jej debiutu. To kolejny przykład, że Skyrim wciąż pozostaje uniwersalnym tytułem, który trafia na kolejne generacje sprzętu.

The Elder Scrolls V: Skyrim: Anniversary Edition

Skyrim na Switchu 2 – premiera bez zapowiedzi

Gracze otrzymują pełny pakiet zawartości, obejmujący podstawową wersję gry oraz trzy duże rozszerzenia: Dawnguard, Dragonborn i Hearthfire. Anniversary Edition zawiera także bogaty zestaw dodatków z Klubu Twórczości, w tym nowe zadania, bronie, pancerze, zaklęcia i lochy, które znacząco rozbudowują świat gry.

Bethesda dostosowała wydanie do możliwości Nintendo Switch 2. Gra oferuje wyższą rozdzielczość, zauważalnie krótsze czasy wczytywania oraz lepszą stabilność działania. Wprowadzono również pełną obsługę Joy-Conów 2, w tym tryb sterowania myszką, wsparcie Amiibo oraz zestaw usprawnień technicznych przygotowanych specjalnie pod nową konsolę.

Wersja na Switchu 2 zawiera również wyjątkową zawartość inspirowaną The Legend of Zelda: Breath of the Wild. W trakcie rozgrywki można zdobyć Master Sword, Hylian Shield oraz Champion’s Tunic, co stanowi wyraźny ukłon w stronę fanów Nintendo i jednocześnie kolejny powód, by ponownie wrócić do Skyrim.

Mikołaj Berlik
