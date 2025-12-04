Monster Hunter Wilds za łatwe? Reżyser gry odpowiada i zachęca graczy do powrotu

Yuya Tokuda, reżyser gry Monster Hunter Wilds, wystosował prośbę do graczy, którzy wstrzymali rozgrywkę, by rozważyli ponowne jej uruchomienie, zwłaszcza w kontekście wprowadzonych, trudniejszych misji. Tokuda zabrał głos podczas sesji wywiadów dla mediów, która odbyła się w ramach PlayStation Partner Awards 2025 Japan Asia. Reżyser został zapytany o liczne aspekty gry.
Monster Hunter Wilds stanowi teraz trudniejsze wyzwanie
W swojej wypowiedzi przyznał, że zespół deweloperski podjął celową decyzję o zwiększeniu przystępności Monster Hunter Wilds dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z serią. Choć miało to na celu ułatwienie wejścia nowym użytkownikom, mogło odbyć się kosztem doświadczonych fanów, którzy w efekcie uznali tytuł za zbyt łatwy.
Tokuda wyjaśnił, że zespół analityczny szczegółowo przeanalizował, w których momentach nowi gracze mieli największe trudności, biorąc pod uwagę także dane z poprzedniej odsłony, Monster Hunter: World. Twórcy skupili się na eliminowaniu tych barier, aby nowi użytkownicy mieli łatwiejszą drogę do osiągnięcia pewnych celów, takich jak dotarcie do wybranych potworów czy wytwarzanie określonych rodzajów pancerza.
Przeanalizowaliśmy, w jakich momentach początkujący gracze utknęli – również w Monster Hunter: World. Pracowaliśmy kolejno nad tymi elementami, aby ułatwić nowym użytkownikom pokonywanie barier, takich jak dotarcie do określonych potworów czy stworzenie konkretnych typów pancerzy. Dodatkowo staraliśmy się wprowadzić jak najwięcej nowych elementów korzystnych zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych graczy, takich jak tryb Focus Mode. Tym razem, w wyniku tego, że gra stała się łatwiejsza do przejścia dla nowych graczy oraz tych, którzy wcześniej nie byli w stanie jej ukończyć, myślę, że krzywa trudności okazała się nieco zbyt łagodna dla obecnych użytkowników.
Reżyser Monster Hunter Wilds zapewnił, że od momentu premiery zespół deweloperski stara się naprawić tę sytuację, stale dodając do aktualizacji zawartość oferującą wyższy poziom wyzwania. Kierując swój apel do tych, którzy przestali grać z powodu niskiego poziomu trudności, Tokuda powiedział:
Jeśli ukończyliście grę tuż po premierze i przestaliście grać, byłbym wdzięczny, gdybyście dali jej kolejną szansę.
Na zakończenie przypomnijmy, że Monster Hunter Wilds zadebiutowało 28 lutego 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
