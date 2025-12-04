Monster Hunter Wilds za łatwe? Reżyser gry odpowiada i zachęca graczy do powrotu

Yuya Tokuda, reżyser gry Monster Hunter Wilds, wystosował prośbę do graczy, którzy wstrzymali rozgrywkę, by rozważyli ponowne jej uruchomienie, zwłaszcza w kontekście wprowadzonych, trudniejszych misji. Tokuda zabrał głos podczas sesji wywiadów dla mediów, która odbyła się w ramach PlayStation Partner Awards 2025 Japan Asia. Reżyser został zapytany o liczne aspekty gry.

Monster Hunter Wilds stanowi teraz trudniejsze wyzwanie

W swojej wypowiedzi przyznał, że zespół deweloperski podjął celową decyzję o zwiększeniu przystępności Monster Hunter Wilds dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z serią. Choć miało to na celu ułatwienie wejścia nowym użytkownikom, mogło odbyć się kosztem doświadczonych fanów, którzy w efekcie uznali tytuł za zbyt łatwy.