Nowe Call of Duty zmierza na Switcha? Ogłoszenie pracy Sledgehammer Games daje wyraźny sygnał

Activision robi kolejny krok w stronę wydania Call of Duty na Switchu.
Substudio Sledgehammer Games opublikowało ogłoszenie na stanowisko senior technical artist, w którym preferowane jest doświadczenie w tworzeniu gier na Nintendo Switch. To pierwsza tak bezpośrednia wskazówka dotycząca kolejnej odsłony serii Call of Duty planowanej na platformę Nintendo.
Call of Duty – plany dotyczące wersji na Switch
Oferta pracy wymienia doświadczenie w projektach AAA na urządzeniach mobilnych oraz Switchu jako mile widiane, co sugeruje aktywne prace nad nową odsłoną serii. Wymagania obejmują znajomość narzędzi takich jak Maya, Python czy C++, a także tworzenie i utrzymywanie rigów animacyjnych, co wskazuje na wczesny etap prac nad pełnoprawną produkcją.
W ogłoszeniu studio przypomina o wcześniejszych projektach – od Advanced Warfare po Modern Warfare 3 – i podkreśla, że nowy tytuł znów będzie częścią jednej z największych marek FPS-ów. To zgrywa się z deklaracją Activision z czerwca, że firma pozostaje „zobowiązana do wprowadzenia serii na Switcha”.
