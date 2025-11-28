Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe Call of Duty zmierza na Switcha? Ogłoszenie pracy Sledgehammer Games daje wyraźny sygnał

Mikołaj Berlik
2025/11/28 10:00
Activision robi kolejny krok w stronę wydania Call of Duty na Switchu.

Substudio Sledgehammer Games opublikowało ogłoszenie na stanowisko senior technical artist, w którym preferowane jest doświadczenie w tworzeniu gier na Nintendo Switch. To pierwsza tak bezpośrednia wskazówka dotycząca kolejnej odsłony serii Call of Duty planowanej na platformę Nintendo.

Call of Duty Modern Warfare 2

Call of Duty – plany dotyczące wersji na Switch

Oferta pracy wymienia doświadczenie w projektach AAA na urządzeniach mobilnych oraz Switchu jako mile widiane, co sugeruje aktywne prace nad nową odsłoną serii. Wymagania obejmują znajomość narzędzi takich jak Maya, Python czy C++, a także tworzenie i utrzymywanie rigów animacyjnych, co wskazuje na wczesny etap prac nad pełnoprawną produkcją.

W ogłoszeniu studio przypomina o wcześniejszych projektach – od Advanced Warfare po Modern Warfare 3 – i podkreśla, że nowy tytuł znów będzie częścią jednej z największych marek FPS-ów. To zgrywa się z deklaracją Activision z czerwca, że firma pozostaje „zobowiązana do wprowadzenia serii na Switcha”.

GramTV przedstawia:

Powrót marki na konsole Nintendo następuje po latach przerwy – ostatnia część ukazała się na Wii U jako Ghosts. Kluczowym impulsem mogło być porozumienie zawarte przez Microsoft i Nintendo, w ramach którego Call of Duty ma trafiać na platformy japońskiej firmy po przejęciu Activision Blizzard.

Nowy CoD na Switcha nie został jeszcze formalnie zapowiedziany, ale ogłoszenie Sledgehammer Games sugeruje, że pierwsze informacje mogą pojawić się szybciej, niż przewidywano.

Źródło:https://gamingbolt.com/call-of-duty-job-listing-spotted-at-sledgehammer-games-prefers-experience-with-switch

Mikołaj Berlik
