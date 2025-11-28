Nowe Call of Duty zmierza na Switcha? Ogłoszenie pracy Sledgehammer Games daje wyraźny sygnał

Substudio Sledgehammer Games opublikowało ogłoszenie na stanowisko senior technical artist, w którym preferowane jest doświadczenie w tworzeniu gier na Nintendo Switch. To pierwsza tak bezpośrednia wskazówka dotycząca kolejnej odsłony serii Call of Duty planowanej na platformę Nintendo.

Call of Duty – plany dotycz ące wersji na Switch

Oferta pracy wymienia doświadczenie w projektach AAA na urządzeniach mobilnych oraz Switchu jako mile widiane, co sugeruje aktywne prace nad nową odsłoną serii. Wymagania obejmują znajomość narzędzi takich jak Maya, Python czy C++, a także tworzenie i utrzymywanie rigów animacyjnych, co wskazuje na wczesny etap prac nad pełnoprawną produkcją.