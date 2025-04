Dalszy ciąg sporu Pocketpair i Nintendo. Twórcy Palworld podważają zasadność patentów Nintendo, powołując się na Titanfall 2, Ark i... Zeldę

Pocketpair w swojej argumentacji podkreśla, że rozwiązania objęte patentami były już wcześniej obecne w innych znanych grach, w tym w Ark: Survival Evolved, Tomb Raiderze, Final Fantasy 14, Far Cry 5, a nawet... The Legend of Zelda.

W dokumentach przygotowanych przez prawników Pocketpair wskazano, że elementy gry Palworld, które Nintendo uznało za naruszenie patentu, były obecne w takich tytułach jak Ark: Survival Evolved, Craftopia (innej grze Pocketpair), Pocket Souls, a także Titanfall 2, Octopath Traveler, Monster Hunter Ultimate, Rune Factory 5, Far Cry 5, Pikmin 3 Deluxe czy wcześniejszych grach z serii Pokémon. Zdaniem twórców, w grach takich jak Rune Factory 5, Titanfall 2 czy Pikmin 3 Deluxe gracze mogli już wcześniej używać postaci do wypuszczania stworzeń lub przedmiotów w wybranym kierunku, co rzekomo pokrywa się z mechanikami zastosowanymi w Palworld. Z kolei takie gry jak Pocket Souls, Octopath Traveler czy Final Fantasy 14 miały pokazywać prawdopodobieństwo udanej akcji przechwycenia celu, co zdaniem Pocketpair również nie jest niczym nowym i od dekad stanowi element klasycznych odsłon Pokémonów.

Pocketpair twierdzi, że nawet jeśli mechaniki z Palworld pokrywają się z opisanymi w patentach Nintendo, to nie ma to znaczenia, jeśli same patenty są nieważne. Jak tłumaczą prawnicy: