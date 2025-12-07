Nie tylko Leon. Resident Evil Requiem może dostać jeszcze jedną grywalną postać

Czy właśnie przypadkowo coś ujawniono, czy to tylko pomyłka, ewentualnie zagrywka marketingowa?

W sieci pojawił się ciekawy przeciek dotyczący Resident Evil Requiem, który może ujawniać nową grywalną postać. W poście na Reddicie fani zwrócili uwagę na opis Edycji Deluxe gry w sklepie GameStop. Zgodnie z nim, w grze miałaby pojawić się Rosemary Winters, córka Ethana i Mii, znana z dodatku Shadows of Rose do Resident Evil Village. Informacja wzbudziła sporo spekulacji, ponieważ w czasie akcji Requiem Rosemary powinna być jeszcze dzieckiem.

Resident Evil Requiem – gra może mieć jeszcze jedną grywalną postać

Wcześniejsze doniesienia wskazują, że grywalną grywalną postacią w grze ma być Leon Kennedy. Najwyraźniej, może otrzymać towarzystwo w postaci Rosemary. Jej obecność w grze, jak zauważają fani, wymagałaby pewnej manipulacji czasem lub zmiany chronologii wydarzeń.