Nie tylko Leon. Resident Evil Requiem może dostać jeszcze jedną grywalną postać

Jakub Piwoński
2025/12/07 19:30
Czy właśnie przypadkowo coś ujawniono, czy to tylko pomyłka, ewentualnie zagrywka marketingowa?

W sieci pojawił się ciekawy przeciek dotyczący Resident Evil Requiem, który może ujawniać nową grywalną postać. W poście na Reddicie fani zwrócili uwagę na opis Edycji Deluxe gry w sklepie GameStop. Zgodnie z nim, w grze miałaby pojawić się Rosemary Winters, córka Ethana i Mii, znana z dodatku Shadows of Rose do Resident Evil Village. Informacja wzbudziła sporo spekulacji, ponieważ w czasie akcji Requiem Rosemary powinna być jeszcze dzieckiem.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – gra może mieć jeszcze jedną grywalną postać

Wcześniejsze doniesienia wskazują, że grywalną grywalną postacią w grze ma być Leon Kennedy. Najwyraźniej, może otrzymać towarzystwo w postaci Rosemary. Jej obecność w grze, jak zauważają fani, wymagałaby pewnej manipulacji czasem lub zmiany chronologii wydarzeń.

Edycja Deluxe gry, opisana przez GameStop, zawiera cyfrowy kod na PC, SteelBook, artbook, ścieżkę dźwiękową oraz przepustkę rozszerzeń „Sanktuarium”, oferującą dwa nowe scenariusze fabularne i dużą aktualizację trybu Najemnicy. Co istotne, w pakiecie znajdują się także unikalne stroje i filtr wizjera dla Rosemary Winters, co sugeruje, że jej obecność w grze nie jest jedynie drobnym easter eggiem. Fani snują więc teorie o możliwym przeskoku w czasie lub alternatywnych wątkach fabularnych.

Prawda na temat roli Rosemary w Resident Evil Requiem prawdopodobnie wyjaśni się podczas The Game Awards, które odbędą się jeszcze w tym tygodniu. Niektórzy gracze podejrzewają, że GameStop mógł przypadkowo ujawnić szczegóły, inni twierdzą, że informacje mogły być wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Jedno jest pewne – oczekiwanie fanów na oficjalne potwierdzenie rośnie z dnia na dzień.

Źródło:https://insider-gaming.com/resident-evil-requiem-leak-reveal-new-playable-character/

News
Capcom
Resident Evil Requiem
Resident Evil Village
Resident Evil
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


