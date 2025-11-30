Pudełkowe Sonic Frontiers taniej na Allegro — ceny od 46,54 zł

Trójwymiarowa odsłona serii wraca w dużej przecenie na kilku platformach.



Światy zderzają się w najnowszej, pełnej prędkości przygodzie Sonic the Hedgehog! Poszukując zaginionych szmaragdów Chaosu, Sonic trafia na starożytną wyspę pełną niezwykłych stworzeń. Walcz z hordami potężnych wrogów, odkrywając zapierający dech w piersiach świat pełen akcji, przygód i tajemnic. Przyspiesz do nowych wyżyn i poczuj dreszczyk emocji związany z szybką, otwartą platformówką, ścigając się po pięciu ogromnych wyspach Starfall. Wskocz do przygody, wykorzystaj moc Starożytnych i walcz, aby powstrzymać nowych, tajemniczych wrogów. Witaj w ewolucji gier Sonic!

Gra oferuje polskie napisy, co może być dodatkowym atutem dla osób chcących nadrobić tę odsłonę serii platformówek. Oferty obejmują nowe, pudełkowe wydania. Dla posiadaczy programu Allegro Smart! dostępna jest darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 65 zł, co dodatkowo obniża koszt zakupu w przypadku droższych wersji.