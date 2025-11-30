Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe Sonic Frontiers taniej na Allegro — ceny od 46,54 zł

Mikołaj Berlik
2025/11/30 15:30
Trójwymiarowa odsłona serii wraca w dużej przecenie na kilku platformach.

Na platformie Allegro pojawiła się atrakcyjna oferta na pudełkowe wydanie Sonic Frontiers. W zależności od wersji konsolowej ceny zaczynają się już od 46,54 zł, co czyni tę promocję jedną z najlepszych, jakie ostatnio pojawiły się dla tej gry.

Sonic Frontiers

Sonic Frontiers – oferta w Allegro

Najtaniej wypada edycja na konsolę Xbox One oraz Xbox Series X, którą można kupić za 46,54 zł. Wersje na PlayStation także doczekały się solidnych obniżek edycja na PlayStation 5 kosztuje 75,99 zł, natomiast wariant na PS4 dostępny jest za 73,62 zł. Najdrożej wypada wersja przenośna, czyli edycja na Nintendo Switch, wyceniona na 102,84 zł.


Światy zderzają się w najnowszej, pełnej prędkości przygodzie Sonic the Hedgehog! Poszukując zaginionych szmaragdów Chaosu, Sonic trafia na starożytną wyspę pełną niezwykłych stworzeń. Walcz z hordami potężnych wrogów, odkrywając zapierający dech w piersiach świat pełen akcji, przygód i tajemnic. Przyspiesz do nowych wyżyn i poczuj dreszczyk emocji związany z szybką, otwartą platformówką, ścigając się po pięciu ogromnych wyspach Starfall. Wskocz do przygody, wykorzystaj moc Starożytnych i walcz, aby powstrzymać nowych, tajemniczych wrogów. Witaj w ewolucji gier Sonic!

Gra oferuje polskie napisy, co może być dodatkowym atutem dla osób chcących nadrobić tę odsłonę serii platformówek. Oferty obejmują nowe, pudełkowe wydania.

Dla posiadaczy programu Allegro Smart! dostępna jest darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 65 zł, co dodatkowo obniża koszt zakupu w przypadku droższych wersji.

