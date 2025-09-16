Palworld szykuje się do wersji 1.0. Twórcy obiecują ogromną aktualizację i niespodzianki

Wydane w ramach wczesnego dostępu Palworld ma doczekać się swojej oficjalnej premiery w pełnej wersji w 2026 roku. Studio Pocketpair, odpowiedzialne za rozwój tej popularnej produkcji, zapowiedziało, że ten moment będzie stanowił „ważny kamień milowy”. Pełnemu wydaniu towarzyszyć ma również „ogromna” aktualizacja.

Palworld z pełną premierą w 2026 roku

Zanim jednak dojdzie do premiery wersji 1.0, deweloperzy zaplanowali atrakcje na bieżący rok. W komunikacie skierowanym do społeczności twórcy podkreślili, że w 2025 roku fani mogą spodziewać się „kilku niespodzianek”.