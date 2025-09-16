Palworld szykuje się do wersji 1.0. Twórcy obiecują ogromną aktualizację i niespodzianki

Wydane w ramach wczesnego dostępu Palworld ma doczekać się swojej oficjalnej premiery w pełnej wersji w 2026 roku. Studio Pocketpair, odpowiedzialne za rozwój tej popularnej produkcji, zapowiedziało, że ten moment będzie stanowił „ważny kamień milowy”. Pełnemu wydaniu towarzyszyć ma również „ogromna” aktualizacja.
Palworld z pełną premierą w 2026 roku
Zanim jednak dojdzie do premiery wersji 1.0, deweloperzy zaplanowali atrakcje na bieżący rok. W komunikacie skierowanym do społeczności twórcy podkreślili, że w 2025 roku fani mogą spodziewać się „kilku niespodzianek”.
Oficjalna premiera zaplanowana na 2026 rok! W 2025 czeka na was kilka niespodzianek!
Dla Palworld, które obecnie znajduje się we wczesnym dostępie, wersja 1.0 będzie ważnym kamieniem milowym. Z tej okazji planujemy ogromną aktualizację.
W swoim przesłaniu do fanów zespół Pocketpair wyraził szczerą wdzięczność za nieprzerwane wsparcie, które otrzymują od graczy. Podkreślono, że to właśnie zaangażowanie społeczności jest dla deweloperów źródłem motywacji do ciągłego ulepszania gry.
Jeszcze raz chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność wszystkim fanom, którzy nieustannie wspierają Palworld i Pocketpair. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i zachęca do tworzenia jeszcze lepszej gry!
Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, komunikując się z wami bardziej otwarcie, aby dostarczyć wam jak najlepsze doświadczenie z rozgrywki. Mamy nadzieję, że będziecie z niecierpliwością czekać na to, nad czym obecnie pracujemy dla Palworld i Pocketpair.
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Palworld zadebiutowało w ramach wczesnego dostępu 19 stycznia 2024 roku. Produkcja Pocketpair jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
