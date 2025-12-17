Prace nad Reanimal zakończone. Złoty status i demo do sprawdzenia przed premierą

W listopadzie poznaliśmy datę premiery Reanimal, nowej produkcji Tarsier Studios. Długo wyczekiwana kooperacyjna gra przygodowa z elementami grozy otrzymała właśnie tak zwany złoty status. Oznacza to, że prace nad produkcją zostały sfinalizowane.

Reanimal osiąga złoty status. Premiera kooperacyjnego horroru niezagrożona

Wydawca, firma THQ Nordic, potwierdziła, że nie ma już żadnych zagrożeń dla planowanej daty debiutu tytułu, którą ustalono na piątek, 13 lutego 2026 roku. Dla wszystkich, którzy chcą zanurzyć się w ten mroczny klimat jeszcze przed premierą, studio udostępniło wersję demonstracyjną. Demo pozwala rozpocząć rozgrywkę od samego początku, koncentrując się na ponownym spotkaniu rodzeństwa, próbującego przetrwać w ekstremalnych warunkach. Użytkownicy będą mogli eksplorować upiorne lokacje, w tym Młyn i Zajezdnię. Wersja demonstracyjna jest dostępna do pobrania już teraz na wybranych platformach, w tym na PC (Steam), PS5 oraz Xbox.