Prace nad Reanimal zakończone. Złoty status i demo do sprawdzenia przed premierą

Złoty status Reanimal oznacza koniec prac nad grą i start odliczania do premiery.
W listopadzie poznaliśmy datę premiery Reanimal, nowej produkcji Tarsier Studios. Długo wyczekiwana kooperacyjna gra przygodowa z elementami grozy otrzymała właśnie tak zwany złoty status. Oznacza to, że prace nad produkcją zostały sfinalizowane.
Reanimal osiąga złoty status. Premiera kooperacyjnego horroru niezagrożona
Wydawca, firma THQ Nordic, potwierdziła, że nie ma już żadnych zagrożeń dla planowanej daty debiutu tytułu, którą ustalono na piątek, 13 lutego 2026 roku. Dla wszystkich, którzy chcą zanurzyć się w ten mroczny klimat jeszcze przed premierą, studio udostępniło wersję demonstracyjną. Demo pozwala rozpocząć rozgrywkę od samego początku, koncentrując się na ponownym spotkaniu rodzeństwa, próbującego przetrwać w ekstremalnych warunkach. Użytkownicy będą mogli eksplorować upiorne lokacje, w tym Młyn i Zajezdnię. Wersja demonstracyjna jest dostępna do pobrania już teraz na wybranych platformach, w tym na PC (Steam), PS5 oraz Xbox.
Reanimal oferuje graczom kooperacyjne doświadczenie z gatunku horroru, które ma przesunąć granice klimatycznej rozgrywki. Centralnym punktem fabuły jest dwójka osieroconego rodzeństwa, które zostało zmuszone do przetrwania w świecie pełnym okropieństw i udręki. Ich mrożąca krew w żyłach podróż ma na celu uratowanie zaginionych przyjaciół i ostateczną ucieczkę z przeklętej wyspy, która jest miejscem niewyobrażalnych koszmarów.
Gameplay łączy w sobie trzy podstawowe elementy. Gracze będą musieli opanować pełne napięcia sekcje skradankowe, sprawnie rozwiązywać zagadki środowiskowe oraz przemierzać teren za pomocą efektownych sekwencji platformowych. Całość ma tworzyć wzruszającą i niezapomnianą podróż.
Twórcy Little Nightmares & Little Nightmares II powracają, by zabrać was w jeszcze bardziej przerażającą podróż. W tej grze kooperacyjnej z gatunku przygodowego horroru zagracie jako brat i siostra, którzy muszą przejść przez piekło, by uratować zaginionych przyjaciół. Eksplorując otoczenie pieszo i łódką, wykorzystajcie swoją inteligencję i współpracujcie, aby przeżyć i uciec z piekielnej wyspy oraz od prześladującej was mrocznej tajemnicy. – brzmi opis gry na Steamie.
Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że Reanimal zadebiutuje 13 lutego 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.
