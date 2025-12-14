To ona zagra nową Larę Croft w grach. Znamy ją z Cyberpunk 2077

Podczas tegorocznej gali The Game Awards zapowiedziano aż dwie nowe gry z serii Tomb Raider, co było jedną z większych niespodzianek wydarzenia. Crystal Dynamics oficjalnie pracuje nad tytułami Tomb Raider: Legacy of Atlantis oraz Tomb Raider: Catalyst, które mają połączyć różne etapy historii Lary Croft i zaproponować spójną, „zjednoczoną” wersję kultowej bohaterki. Przy okazji ujawniono także, kto wcieli się w Larę w nowych grach – a wybór aktorki już wzbudza spore zainteresowanie fanów.
Wilton Regan wcieli się w Larę Croft
Nową Larą Croft została Alix Wilton Regan, aktorka doskonale znana graczom m.in. z roli Alt Cunningham w Cyberpunku 2077. To właśnie ta kreacja sprawiła, że jej nazwisko przebiło się do szerszej świadomości – mimo obecności takich gwiazd jak Keanu Reeves czy Idris Elba. Wilton Regan potrafiła nadać Alt charyzmy, emocjonalnej głębi i siły, co dziś uznawane jest za jeden z jaśniejszych punktów gry CD Projekt RED.
Poprzeczka zawieszona jest wysoko, bo Lara Croft była już w przeszłości grana przez wiele aktorek. Dla wielu fanów do dziś wzorem pozostaje Keeley Hawes, znana z trylogii Legend, Anniversary i Underworld. Ostatnio głosu młodszej Larze użyczała Camilla Luddington w trylogii Survivor, która symbolicznie przekazała pałeczkę Wilton Regan.
Nowa aktorka ma jednak bogate doświadczenie w grach wideo – na jej koncie są role w Mass Effect 3, Dragon Age: Inkwizycja, Assassin’s Creed Origins czy Lies of P. To szczególnie istotne, bo nadchodzące gry mają pokazać Larę na dwóch różnych etapach życia. Legacy of Atlantis będzie reinterpretacją klasycznego Tomb Raidera, osadzoną po wydarzeniach trylogii Survivor oraz serialu Tomb Raider: Legenda Lary Croft, natomiast Catalyst – zaplanowany na 2027 rok – ma kontynuować wątki znane z ery Legend.
