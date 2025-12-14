To ona zagra nową Larę Croft w grach. Znamy ją z Cyberpunk 2077

Podczas tegorocznej gali The Game Awards zapowiedziano aż dwie nowe gry z serii Tomb Raider, co było jedną z większych niespodzianek wydarzenia. Crystal Dynamics oficjalnie pracuje nad tytułami Tomb Raider: Legacy of Atlantis oraz Tomb Raider: Catalyst, które mają połączyć różne etapy historii Lary Croft i zaproponować spójną, „zjednoczoną” wersję kultowej bohaterki. Przy okazji ujawniono także, kto wcieli się w Larę w nowych grach – a wybór aktorki już wzbudza spore zainteresowanie fanów.

Wilton Regan wcieli się w Larę Croft

Nową Larą Croft została Alix Wilton Regan, aktorka doskonale znana graczom m.in. z roli Alt Cunningham w Cyberpunku 2077. To właśnie ta kreacja sprawiła, że jej nazwisko przebiło się do szerszej świadomości – mimo obecności takich gwiazd jak Keanu Reeves czy Idris Elba. Wilton Regan potrafiła nadać Alt charyzmy, emocjonalnej głębi i siły, co dziś uznawane jest za jeden z jaśniejszych punktów gry CD Projekt RED.