Growa adaptacja arcydzieła science fiction wygląda rewelacyjnie. Nowy gameplay pokazuje grę w akcji

To może być jedna z największych niespodzianek nadchodzących lat.

Growa adaptacja słynnej Wojny światów będzie produkcją z perspektywy TPP, a gracze mogą liczyć na filmowy charakter produkcji. Ważną rolę odegra skradanie, które pozwoli unikać bezpośrednich konfrontacji z przeciwnikami. Gdy jednak bohater zostanie wykryty, gra szybko zmienia tempo i zmusza do walki o przetrwanie. Strzelanie oraz animacje starć wypadają bardzo dobrze i sugerują duży nacisk na widowiskowość pojedynków.

Nowy projekt 1C Game Studiost, twórców kultowego IL-2 Sturmovik, doczekał się nowego materiału. The War of the Worlds: Siberia otrzymało nowy gameplay, który pozwala bliżej przyjrzeć się nie tylko surowym syberyjskim krajobrazom, ale też głównym mechanikom rozgrywki.

Akcja gry osadzona została w alternatywnej wersji Rosji z końca XIX wieku. Gracz wcieli się w młodego mężczyznę próbującego uciec przed zagładą podczas inwazji Marsjan w 1896 roku. Inspiracją dla fabuły pozostaje klasyczna powieść Herberta George’a Wellsa, jednak autorzy wyraźnie adaptują jej motywy do realiów Imperium Rosyjskiego, nadając całości unikalny, lokalny charakter.

Historia skupi się na desperackiej podróży głównego bohatera na wschód, z dala od upadających miast pogrążonych w chaosie, przemocy i grabieżach. Nad światem dominują gigantyczne maszyny kroczące, których potęga wydaje się nie do powstrzymania, a technologia najeźdźców sieje zniszczenie na niespotykaną skalę.