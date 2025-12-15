Growa adaptacja arcydzieła science fiction wygląda rewelacyjnie. Nowy gameplay pokazuje grę w akcji

To może być jedna z największych niespodzianek nadchodzących lat.
Nowy projekt 1C Game Studiost, twórców kultowego IL-2 Sturmovik, doczekał się nowego materiału. The War of the Worlds: Siberia otrzymało nowy gameplay, który pozwala bliżej przyjrzeć się nie tylko surowym syberyjskim krajobrazom, ale też głównym mechanikom rozgrywki.
The War of the Worlds: Siberia – nowy gameplay pokazuje grę w akcji
Growa adaptacja słynnej Wojny światów będzie produkcją z perspektywy TPP, a gracze mogą liczyć na filmowy charakter produkcji. Ważną rolę odegra skradanie, które pozwoli unikać bezpośrednich konfrontacji z przeciwnikami. Gdy jednak bohater zostanie wykryty, gra szybko zmienia tempo i zmusza do walki o przetrwanie. Strzelanie oraz animacje starć wypadają bardzo dobrze i sugerują duży nacisk na widowiskowość pojedynków.
Akcja gry osadzona została w alternatywnej wersji Rosji z końca XIX wieku. Gracz wcieli się w młodego mężczyznę próbującego uciec przed zagładą podczas inwazji Marsjan w 1896 roku. Inspiracją dla fabuły pozostaje klasyczna powieść Herberta George’a Wellsa, jednak autorzy wyraźnie adaptują jej motywy do realiów Imperium Rosyjskiego, nadając całości unikalny, lokalny charakter.
Historia skupi się na desperackiej podróży głównego bohatera na wschód, z dala od upadających miast pogrążonych w chaosie, przemocy i grabieżach. Nad światem dominują gigantyczne maszyny kroczące, których potęga wydaje się nie do powstrzymania, a technologia najeźdźców sieje zniszczenie na niespotykaną skalę.
The War of the Worlds: Siberia to gra akcji z elementami przygodowymi osadzona pod koniec XIX wieku w Imperium Rosyjskim. W alternatywnym 1896 roku Ziemia staje się celem potężnej inwazji Marsjan. Główni bohaterowie próbują ocalić siebie i dotrzeć do wschodnich regionów kraju.
Przerażające maszyny spadające z nieba górują nad horyzontem i wydają się nie do pokonania. Bohater musi przemierzyć drogę, na której ogromne trójnogi, ich drapieżni piloci oraz niszczycielska technologia Marsjan nieustannie zagrażają jego życiu.
To czas ucieczki. Miasta, które przetrwały, pogrążają się w grabieżach i przemocy. Głód oraz bezprawie napędzają przestępczość wszędzie tam, gdzie żyją ludzie. Jednak z dala od metropolii, pośród gór i tajgi, wciąż może tlić się nadzieja na ocalenie ludzkości i cywilizacji – czytamy w opisie gry.
Za produkcję odpowiada 1C Game Studios, które podkreśla, że projekt wymaga jeszcze sporo pracy. Premiera zaplanowana jest dopiero na 2027 rok. Na ten moment potwierdzono wydanie na PC, choć deweloperzy otwarcie sugerują, że w przyszłości gra może trafić również na konsole.
