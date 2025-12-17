Fantastyczny wynik Hogwarts Legacy. Sprzedano 40 milionów egzemplarzy

Twórcy Hogwarts Legacy poinformowali, że gra przekroczyła próg 40 milionów sprzedanych kopii na wszystkich platformach. To kolejny kamień milowy dla produkcji osadzonej w uniwersum Harry’ego Pottera, która była najlepiej sprzedającą się grą 2023 roku.

Świetna sprzedaż Hogwarts Legacy

Sukces tytułu z jednej strony nie jest zaskoczeniem, wszak Hogwarts Legacy to wysokobudżetowa gra akcji z otwartym światem, wykorzystująca jedną z najpopularniejszych marek popkulturowych na świecie, a to potrafi nakręcić hype. Wcześniej pojawiały się informacje o pracach nad edycją Definitive Edition, jednak Warner Bros. Games ostatecznie anulowało ten projekt. Ta decyzja nie wpłynęła jednak negatywnie na wyniki sprzedaży, które wciąż pozostają bardzo mocne.