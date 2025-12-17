Zaloguj się lub Zarejestruj

Fantastyczny wynik Hogwarts Legacy. Sprzedano 40 milionów egzemplarzy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/17 20:20
Hogwarts Legacy stało się niewątpliwym sukcesem i sprzedało się w nakładzie 40 milionów egzemplarzy.

Twórcy Hogwarts Legacy poinformowali, że gra przekroczyła próg 40 milionów sprzedanych kopii na wszystkich platformach. To kolejny kamień milowy dla produkcji osadzonej w uniwersum Harry’ego Pottera, która była najlepiej sprzedającą się grą 2023 roku.

Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy

Świetna sprzedaż Hogwarts Legacy

Sukces tytułu z jednej strony nie jest zaskoczeniem, wszak Hogwarts Legacy to wysokobudżetowa gra akcji z otwartym światem, wykorzystująca jedną z najpopularniejszych marek popkulturowych na świecie, a to potrafi nakręcić hype. Wcześniej pojawiały się informacje o pracach nad edycją Definitive Edition, jednak Warner Bros. Games ostatecznie anulowało ten projekt. Ta decyzja nie wpłynęła jednak negatywnie na wyniki sprzedaży, które wciąż pozostają bardzo mocne.

Informacja o przekroczeniu 40 milionów sprzedanych egzemplarzy została opublikowana na oficjalnym profilu gry w serwisie X. Deweloperzy podziękowali społeczności graczy za wsparcie, a w odpowiedzi wielu fanów zaczęło zgłaszać swoje oczekiwania wobec przyszłości marki. Wśród najczęściej pojawiających się postulatów znalazły się między innymi tryb kooperacji w sequelu, narzędzia moderskie na konsolach oraz fabularne dodatki DLC do pierwszej części. Z pewnością jeśli kontynuacja ma osiągnąć sukces to powinna wyeliminować pewne błędy pierwowzoru.

Hogwarts Legacy to przygodowa gra akcji z otwartym światem, której akcja rozgrywa się w magicznym uniwersum znanym z książek i filmów o Harrym Potterze. Gracze mogą eksplorować znane i nowe lokacje, uczyć się zaklęć, hodować magiczne stworzenia, tworzyć przedmioty i rozwijać swoją postać. Fabuła koncentruje się wokół bohatera, który posiada klucz do starożytnej tajemnicy zagrażającej całemu czarodziejskiemu światu. Warto również przypomnieć, że Hogwarts Legacy 2 zostało oficjalnie potwierdzone jako będące w produkcji już w ubiegłym roku, co sugeruje, że marka pozostaje jednym z kluczowych filarów wydawniczych Warner Bros. Games na kolejne lata.

Źródło:https://insider-gaming.com/hogwarts-legacy-has-sold-40-million-units/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

