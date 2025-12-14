No Law pójdzie śladami Cyberpunka 2077? Nowe szczegóły obiecującej gry

Szwedzkie studio Neon Giant, znane z futurystycznego The Ascent, zapowiedziało swój kolejny projekt podczas The Game Awards. Tym razem twórcy stawiają na zupełnie inną perspektywę i formułę. No Law to brutalna przygodowa strzelanka z widoku pierwszej osoby, skupiona na samotnym bohaterze wymierzającym sprawiedliwość na własnych zasadach.

No Law – twórcy ujawniają pierwsze szczegóły cyberpunkowej gry

Główną postacią gry jest Grey Harker, emerytowany weteran wojskowy, który próbuje odnaleźć spokój w neonowej metropolii Port Desire. Jego plany szybko zostają zrujnowane, gdy zostaje napadnięty we własnym domu. To wydarzenie uruchamia ciąg zdarzeń, prowadzących do osobistej vendetty i próby odkrycia, kto i dlaczego stał za atakiem.