Serial Fallout sięga po zapomniany i niekanoniczny spin-off gier. Finał kryje niespodziewane nawiązanie

Serialowy Fallout właśnie zakończył 2. sezon, a wydarzenia, które miały miejsce w finale, mogą zaskoczyć fanów uniwersum. Wygląda na to, że twórcy serialu mogą inspirować się niekanoniczną grą Fallout Tactics. Najistotniejszy jest tu wątek Enklawy i jej tajnej siedziby.

Serial Fallout sięga po Fallout Tactics

Fabuła drugiego sezonu ujawniła, że Enklawa to tajna organizacja skupiająca pozostałości rządu USA sprzed wojny nuklearnej, posiadająca dostęp do zaawansowanej technologii i eksperymentująca na ocalałych mieszkańcach postapokaliptycznej Ameryki. Retrospekcje i słowa ojca Lucy sugerują, że eksperymenty prowadzone w Fallout 2 i 3 były jedynie próbami – a cała powierzchnia USA mogła być jednym wielkim poligonem Enklawy. W ostatnim odcinku pojawia się też wskazówka, że siedziba główna organizacji znajduje się w górach Kolorado, co zbiega się z lokacją znaną z Fallout Tactics.