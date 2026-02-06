Serial Fallout sięga po zapomniany i niekanoniczny spin-off gier. Finał kryje niespodziewane nawiązanie

Uwaga, tekst zawiera spoilery z finału serialu Fallout.
Serialowy Fallout właśnie zakończył 2. sezon, a wydarzenia, które miały miejsce w finale, mogą zaskoczyć fanów uniwersum. Wygląda na to, że twórcy serialu mogą inspirować się niekanoniczną grą Fallout Tactics. Najistotniejszy jest tu wątek Enklawy i jej tajnej siedziby.
Serial Fallout sięga po Fallout Tactics
Fabuła drugiego sezonu ujawniła, że Enklawa to tajna organizacja skupiająca pozostałości rządu USA sprzed wojny nuklearnej, posiadająca dostęp do zaawansowanej technologii i eksperymentująca na ocalałych mieszkańcach postapokaliptycznej Ameryki. Retrospekcje i słowa ojca Lucy sugerują, że eksperymenty prowadzone w Fallout 2 i 3 były jedynie próbami – a cała powierzchnia USA mogła być jednym wielkim poligonem Enklawy. W ostatnim odcinku pojawia się też wskazówka, że siedziba główna organizacji znajduje się w górach Kolorado, co zbiega się z lokacją znaną z Fallout Tactics.
Fallout Tactics od Interplay Entertainment to spin-off serii wydany w 2001 roku. Produkcja to taktyczna gra strategiczna, która pozwalała graczom dotrzeć do Krypty 0. Był to specjalny bunkier dla politycznej i intelektualnej elity przedwojennych Stanów Zjednoczonych, wyposażony w komory hibernacyjne i sterowany przez superkomputer Kalkulator, który czerpał moc z intelektu mieszkańców Krypty. Choć gra miała własną fabułę i mechanikę walki taktycznej, nie jest uznawana za część oficjalnej linii czasowej Fallout.
Wiele elementów z Tactics widać wyraźnie w serialu: Enklawa jest tajną organizacją politycznej elity, dysponuje komorami hibernacyjnymi, a jej siedziba znajduje się w górach Kolorado. To połączenie wskazuje, że twórcy chcieli oddać hołd mniej znanej odsłonie serii. To tylko potwierdza, że serial bardzo konsekwentnie umieszcza wiele odniesień do świata gry, puszczając oko do fanów. Na razie twórcy nie potwierdzili oficjalnie inspiracji, więc pozostaje nam czekać na trzeci sezon, mając nadzieję, że zdradzą więcej kulis powstawania wątku Enklawy.
