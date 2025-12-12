Clair Obscur: Expedition 33 bije rekordy na TGA 2025. Takiej dominacji jeszcze nie było

Clair Obscur: Expedition 33 bez wątpienia zdominowało tegoroczną galę The Game Awards. Zgodnie z powszechnymi przewidywaniami, produkcja studia Sandfall Interactive osiągnęła historyczny sukces, zdobywając dziewięć nagród. Poprzedni rekord, wynoszący siedem statuetek, był wcześniej współdzielony przez dwa uznane tytuły: Baldur's Gate 3 oraz The Last of Us Part 2. Tym samym, Clair Obscur: Expedition 33 ustanowiło nowy próg zwycięstw.
Clair Obscur: Expedition 33 pisze historię. Dziewięć nagród na TGA
Spektakularny sukces nie był zupełnym zaskoczeniem, gdyż gra nie tylko zwyciężyła w większości kategorii, ale również wcześniej ustanowiła rekord pod względem największej liczby nominacji otrzymanych w jednym roku, zbierając ich łącznie dwanaście. Choć tytuł nie zdobył wszystkich nagród, do których był nominowany, ostatecznie i tak odebrał statuetkę za Grę Roku. Wśród dziewięciu zwycięskich kategorii znalazły się kluczowe wyróżnienia, takie jak Best Narrative, Best Game Direction oraz Best Art Direction.
