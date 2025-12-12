Zaloguj się lub Zarejestruj

Clair Obscur: Expedition 33 bije rekordy na TGA 2025. Takiej dominacji jeszcze nie było

Patrycja Pietrowska
2025/12/12 07:30
Dziewięć statuetek i absolutny triumf, który przeszedł do historii branży gier.

Clair Obscur: Expedition 33 bez wątpienia zdominowało tegoroczną galę The Game Awards. Zgodnie z powszechnymi przewidywaniami, produkcja studia Sandfall Interactive osiągnęła historyczny sukces, zdobywając dziewięć nagród. Poprzedni rekord, wynoszący siedem statuetek, był wcześniej współdzielony przez dwa uznane tytuły: Baldur's Gate 3 oraz The Last of Us Part 2. Tym samym, Clair Obscur: Expedition 33 ustanowiło nowy próg zwycięstw.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 pisze historię. Dziewięć nagród na TGA

Spektakularny sukces nie był zupełnym zaskoczeniem, gdyż gra nie tylko zwyciężyła w większości kategorii, ale również wcześniej ustanowiła rekord pod względem największej liczby nominacji otrzymanych w jednym roku, zbierając ich łącznie dwanaście. Choć tytuł nie zdobył wszystkich nagród, do których był nominowany, ostatecznie i tak odebrał statuetkę za Grę Roku. Wśród dziewięciu zwycięskich kategorii znalazły się kluczowe wyróżnienia, takie jak Best Narrative, Best Game Direction oraz Best Art Direction.

Aktorce Jennifer English przyznano również nagrodę Best Performance, pomimo silnej konkurencji w tej kategorii, w której Clair Obscur: Expedition 33 miało aż trzy nominacje. Ponadto, ten turowy tytuł RPG został doceniony jako Best Independent Game, Best Debut Indie Game, Best RPG oraz Best Score and Music.

Mimo tak spektakularnej dominacji, grze nie udało się zgarnąć wszystkich możliwych nagród. Clair Obscur: Expedition 33 przegrało w kategoriach Best Audio Design oraz Players' Voice. Tę ostatnią nagrodę otrzymał tytuł Wuthering Waves, pokonując takie produkcje jak Silksong i Dispatch.

Przypomnijmy na koniec, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!

Źródło:https://www.thegamer.com/clair-obscur-expedition-33-most-wins-the-game-awards/

Tagi:

News
RPG
The Game Awards
fantasy
nagroda
nagrody
Kepler Interactive
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
The Game Awards 2025
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

