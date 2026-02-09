Zaloguj się lub Zarejestruj

Skasowana gra z Władcy Pierścieni wyciekła. Tak miała wyglądać nowa przygoda w Śródziemiu

Radosław Krajewski
2026/02/09 19:25
Do sieci trafiły oficjalne materiały z anulowanej gry.

Studio Eidos-Montreal, znane z gier z serii Tomb Raider i Deus Ex, w ostatnich latach zmaga się z trudniejszym okresem. Po przejęciu przez Embracer zespół mierzył się z redukcjami zatrudnienia oraz anulowaniem kilku projektów. Jednym z nich była nie tylko planowany reboot Legacy of Kain, ale także tajemnicza gra osadzona w świecie Władcy Pierścieni.

Władca Pierścieni – wyciekły grafiki koncepcyjne ze skasowanej gry od Eidos-Montreal

Z nieoficjalnych informacji wynika, że projekt miał łączyć mechaniki oparte na grze karcianej z silnym naciskiem na narrację przypominającą produkcje Telltale Games. Prace nad tytułem nie zaszły jednak daleko i gra została skasowana na wczesnym etapie. Mimo to do sieci trafiły grafiki koncepcyjne, które pozwalają zobaczyć obrany przez twórców kierunek artystyczny i założenia rozgrywki.

Opublikowane ilustracje pochodzą z portfolio byłego artysty Eidos-Montreal i prezentują różne zakątki Śródziemia oglądane z perspektywy izometrycznej. W nazwach plików wielokrotnie pojawia się Umbar, portowe miasto położone na południowym wybrzeżu Gondoru, znane z pirackiej floty. Na grafikach widać statki oraz suche, surowe krajobrazy pasujące do tej lokacji.

Jednym z rozpoznawalnych miejsc jest także gospoda Pod Rozbrykanym Kucykiem, w której Frodo i jego towarzysze spotykają Aragorna. Informację tę zdradza nazwa jednego z materiałów, która bezpośrednio odnosi się do tej lokacji. W portfolio znalazło się również krótkie nagranie prezentujące panoramę Zatoki Umbaru w dwóch wersjach, przed i po upadku miasta. Może to przedstawiać skutki bitew zakończonych zniszczeniem pirackiej twierdzy.

Kolejne materiały pokazują wczesne testy rozgrywki oraz przejście od konceptów do modelu trójwymiarowego miasta. Środowisko pozostaje w dużej mierze pozbawione tekstur, co jest typowe dla wczesnej fazy produkcji, jednak można dostrzec podstawowe mechaniki, w tym wspinanie się po drabinach. Na grafikach widoczne są czerwone sylwetki przypominające orków, choć jedna z notatek deweloperskich wskazuje na korsarzy z Umbaru, co sugeruje obecność piratów walczących u boku sił Saurona. Wszystkie grafiki koncepcyjne oraz materiały wideo znajdziecie pod tym adresem.

Nie jest jasne, w jaki sposób system kart miał współgrać z widoczną na materiałach walką w czasie rzeczywistym. Perspektywa z góry wskazuje raczej na dynamiczne starcia wręcz.

Choć gra nigdy nie ujrzy światła dziennego, opublikowane materiały pokazują interesującą wizję wykorzystania świata Tolkiena w nietypowej formule. Według dostępnych informacji Eidos-Montreal koncentruje się obecnie na nowym projekcie o roboczej nazwie P11. Ma to być trzecioosobowa gra akcji z otwartym światem tworzona na silniku Unreal Engine 5, a jej premiera może nastąpić już w tym roku.

Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Foto: MP1st
Źródło:https://mp1st.com/news/report-cancelled-lotr-game-by-eidos-montreal-with-a-telltale-like-story-first-look

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

