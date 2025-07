Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 nie chcą dużego zespołu. Sandfall stawia na gry AA

Poglądy te podziela Guillaume Broche, szef studia i dyrektor kreatywny, który prognozuje wzrost znaczenia gier z segmentu AA. Według Broche'a, rosnące koszty produkcji gier AAA sprawiają, że bardziej efektywne podejście, charakteryzujące produkcje double-A, staje się coraz atrakcyjniejsze.

Wierzę, że produkcja gier klasy double-A, takich jak nasza, będzie coraz powszechniejsza ze względu na rosnące koszty. Dzięki Unreal Engine 5 łatwiej zrozumieć, jakich zasobów potrzeba do zwiększenia skali produkcji, co pozwala tworzyć ciekawe gry w efektywny sposób, nawet przy stosunkowo niewielkim zespole. The Alters jest tego dobrym przykładem.