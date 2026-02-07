Nioh 3 czerpie inspiracje z konkurencji. Twórcy otwarcie mówią o wpływie Lies of P

Reżyser Nioh 3, Masaki Fujita, przyznał, że podczas prac nad nową odsłoną serii istotną rolę odegrały inspiracje płynące z innych gier z gatunku soulslike. W rozmowie z PCGamer twórca ujawnił, że szczególnie duży wpływ na projekt starć oraz stylistykę bossów miało Lies of P.
Nioh 3 inspirowane Lies of P
Fujita wyjaśnił, że zespół Team Ninja analizował również własne wcześniejsze produkcje. Wo Long: Fallen Dynasty miało nauczyć studio, że system łupów musi iść w parze z głębią walki, natomiast Rise of the Ronin pomogło w projektowaniu otwartego świata. Mimo to to właśnie Lies of P okazało się najważniejszym punktem odniesienia przy tworzeniu bossów w Nioh 3. Reżyser zwrócił uwagę na sposób, w jaki przeciwnicy w tej grze wykorzystują precyzyjne uniki, a także na to, jak ich animacje ataków są powiązane z charakterystycznymi elementami wyglądu.
„Poza solidną akcją, która wymaga uważnego korzystania z bloków i uników, ogromną frajdę sprawiły mi walki z bossami o bardzo zróżnicowanych projektach”, tłumaczył Fujita. Dodał również, że ataki przeciwników w Lies of P w pełni wykorzystywały ich unikalne cechy wizualne, co stało się dla niego silną inspiracją przy projektowaniu zachowań yokai w Nioh 3.
