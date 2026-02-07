Zaloguj się lub Zarejestruj

Nioh 3 czerpie inspiracje z konkurencji. Twórcy otwarcie mówią o wpływie Lies of P

Patrycja Pietrowska
2026/02/07 11:00
Twórcy Nioh 3 nie kryją inspiracji.

Reżyser Nioh 3, Masaki Fujita, przyznał, że podczas prac nad nową odsłoną serii istotną rolę odegrały inspiracje płynące z innych gier z gatunku soulslike. W rozmowie z PCGamer twórca ujawnił, że szczególnie duży wpływ na projekt starć oraz stylistykę bossów miało Lies of P.

Nioh 3
Nioh 3

Nioh 3 inspirowane Lies of P

Fujita wyjaśnił, że zespół Team Ninja analizował również własne wcześniejsze produkcje. Wo Long: Fallen Dynasty miało nauczyć studio, że system łupów musi iść w parze z głębią walki, natomiast Rise of the Ronin pomogło w projektowaniu otwartego świata. Mimo to to właśnie Lies of P okazało się najważniejszym punktem odniesienia przy tworzeniu bossów w Nioh 3. Reżyser zwrócił uwagę na sposób, w jaki przeciwnicy w tej grze wykorzystują precyzyjne uniki, a także na to, jak ich animacje ataków są powiązane z charakterystycznymi elementami wyglądu.

Poza solidną akcją, która wymaga uważnego korzystania z bloków i uników, ogromną frajdę sprawiły mi walki z bossami o bardzo zróżnicowanych projektach”, tłumaczył Fujita. Dodał również, że ataki przeciwników w Lies of P w pełni wykorzystywały ich unikalne cechy wizualne, co stało się dla niego silną inspiracją przy projektowaniu zachowań yokai w Nioh 3.

Nioh 3 zadebiutowało niedawno na PC oraz PlayStation 5 i spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Dla graczy niezdecydowanych na zakup przygotowano wersję demonstracyjną, dostępną na tych samych platformach. Demo cieszy się dużym zainteresowaniem i przekroczyło już milion pobrań, a zapisany w nim postęp można przenieść do pełnej wersji gry.

Choć Nioh 3 jest obecnie dostępne wyłącznie na PC i PS5, potwierdzono, że konsolowa wyłączność na platformę Sony potrwa sześć miesięcy. Oznacza to, że gracze Xbox Series X/S mogą spodziewać się premiery w późniejszym terminie, choć dokładna data nie została jeszcze ujawniona.

Źródło:https://gamingbolt.com/nioh-3s-boss-fights-and-designs-were-influenced-by-lies-of-p-says-director

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

