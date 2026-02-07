Nioh 3 czerpie inspiracje z konkurencji. Twórcy otwarcie mówią o wpływie Lies of P

Reżyser Nioh 3, Masaki Fujita, przyznał, że podczas prac nad nową odsłoną serii istotną rolę odegrały inspiracje płynące z innych gier z gatunku soulslike. W rozmowie z PCGamer twórca ujawnił, że szczególnie duży wpływ na projekt starć oraz stylistykę bossów miało Lies of P.

Nioh 3 inspirowane Lies of P

Fujita wyjaśnił, że zespół Team Ninja analizował również własne wcześniejsze produkcje. Wo Long: Fallen Dynasty miało nauczyć studio, że system łupów musi iść w parze z głębią walki, natomiast Rise of the Ronin pomogło w projektowaniu otwartego świata. Mimo to to właśnie Lies of P okazało się najważniejszym punktem odniesienia przy tworzeniu bossów w Nioh 3. Reżyser zwrócił uwagę na sposób, w jaki przeciwnicy w tej grze wykorzystują precyzyjne uniki, a także na to, jak ich animacje ataków są powiązane z charakterystycznymi elementami wyglądu.