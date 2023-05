W Elden Ring Shadow of the Erdtree zagramy dopiero za rok? Wiele na to wskazuje

Potencjalna sprzedaż i zyski z dodatku Shadow of the Erdtree do gry Elden Ring nie zostały natomiast uwzględnione w prognozach na bieżący rok fiskalny, który kończy się 31 marca 2024 roku. Wiele wskazuje więc na to, że premiera wspomnianego rozszerzenia odbędzie się najwcześniej w kwietniu 2024 roku. Fani muszą więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na odpowiednie ogłoszenia ze strony From Software.

Na koniec warto przypomnieć, że Elden Ring Shadow of the Erdtree nadal owiane jest tajemnicą. Pod koniec kwietnia dowiedzieliśmy się jednak, że prace nad dodatkiem do ostatniej produkcji From Software trwają od kilkunastu miesięcy, co sugerowało niezbyt odległy termin premiery. Raport Kadokawa Corporation sugeruje jednak co innego.