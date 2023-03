Elden Ring Shadow of the Erdtree zadebiutuje rzekomo dopiero po Armored Core 6

Kilka dni temu doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi dodatku do Elden Ring, który będzie nosić tytuł Shadow of the Erdtree. From Software nie podzieliło się jednak żadnymi szczegółami na temat nadchodzącego rozszerzenia. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje dotyczące planów japońskiego studia. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że premiery wspomnianego DLC należy spodziewać się dopiero po premierze Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Na premierę Elden Ring Shadow of the Erdtree trochę poczekamy. Armored Core 6 ma pierwszeństwo

Powyższa informacja została przekazana przez serwis Exputer, który powołuje się na anonimowe źródła. Według informatorów premiera Armored Core 6: Fires of Rubicon ma odbyć się pod koniec września. Niewykluczone jednak, że From Software zdecyduje się na wewnętrzne opóźnienie i ostatecznie wspomniana produkcja trafi do sprzedaży w październiku.



Biorąc pod uwagę powyższe doniesienia, premiery dodatku Shadow of the Erdtree do Elden Ring należy spodziewać się najwcześniej pod koniec bieżącego roku. Fanom produkcji From Software nie pozostaje na ten moment jednak nic innego, jak cierpliwie czekać na oficjalne ogłoszenia ze strony japońskiego studia.



Zgodnie z zapowiedzią Armored Core 6: Fires of Rubicon powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z przekazanymi jakiś czas temu informacjami nadchodząca odsłona serii Armored Core nie otrzyma trybu kooperacji w kampanii fabularnej.