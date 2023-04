Prace nad Elden Ring Shadow of Erdtree trwają od kilkunastu miesięcy

Wygląda na to, że From Software poświęciło sporo czasu na opracowanie dodatku do najlepszej gry 2022 roku.

Pod koniec lutego doczekaliśmy się zapowiedzi Elden Ring Shadow of Erdtree. Od tamtej pory From Sofrware nie podzieliło się jednak żadnymi dodatkowymi szczegółami na temat nadchodzącego dodatku. Niewykluczone jednak, że wspomniane rozszerzenie zaskoczy graczy swoim rozmiarem. Wygląda bowiem na to, że prace nad DLC do najlepszej gry 2022 roku trwają od kilkunastu miesięcy.

From Software pracuje nad dodatkiem Shadow of Erdtree do Elden Ring co najmniej od roku

Jak zauważył jeden z użytkowników portalu społecznościowego Twitter, z informacji dostępnych na oficjalnym profilu Kennetha Chana na LinkedIn możemy dowiedzieć się, kiedy From Software rozpoczęło prace nad Elden Ring Shadow of Erdtree. Okazuje się, że nadchodzący dodatek powstaje co najmniej od kwietnia 2022 roku, co oznacza, że produkcja wspomnianego rozszerzenia ruszyła zaledwie kilka tygodni po premierze podstawowej wersji gry.



Fakt, że prace nad Shadow of Erdtree do Elden Ring trwają już od kilkunastu miesięcy, sugeruje również, że gracze nie będą musieli czekać zbyt długo na premierę dodatku. Na początku marca w sieci pojawiły się jednak nieoficjalne informacje, według których wspomniane rozszerzenie trafi do sprzedaży dopiero po debiucie gry Armored Core 6: Fires of Rubicon, która ma ukazać się pod koniec sierpnia 2023 roku.