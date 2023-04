Armored Core 6: Fires of Rubicon z datą premiery. Zobaczcie gameplay trailer

Wiemy, kiedy nowa gra From Software zadebiutuje na rynku.

Niecałe dwa tygodnie temu do sieci trafiła główna grafika z Armored Core 6: Fires of Rubicon. Wczoraj natomiast From Software opublikowało nowy materiał promocyjny poświęcony wspomnianej produkcji. Zwiastun pozwala sprawdzić, jak kolejna odsłona serii Armored Core prezentuje się w akcji. Trailer ujawnia również dokładną datę premiery nadchodzącego dzieła twórców Elden Ring.

Premiera Armored Core 6: Fires of Rubicon odbędzie się pod koniec sierpnia 2023 roku

Okazuje się, że premiera Armored Core 6: Fires of Rubicon odbędzie się 25 sierpnia 2023 roku. W udostępnionym przez From Software zwiastunie nie brakuje natomiast fragmentów rozgrywki prezentujących dynamiczne i widowiskowe starcia z udziałem mechów. Na końcu materiału pokazano natomiast zawartość dwóch edycji specjalnych gry. Całość znajdziecie na dole wiadomości.