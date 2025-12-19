World War Z wkracza w uniwersum The Walking Dead. Zagramy ikonicznymi bohaterami

Studio Saber Interactive przekazało oficjalną wiadomość dotyczącą przygotowania nowej kampanii do World War Z, która powstaje we współpracy z The Walking Dead. Premiera wydarzenia została zaplanowana na styczeń 2026 roku, co pozwoli fanom rozpocząć nowy rok od intensywnej walki o przetrwanie w realiach apokalipsy zombie. Gracze otrzymają dostęp do trzech zupełnie nowych i unikalnych rozdziałów opowieści, zaprojektowanych tak, by oddać napięcie towarzyszące ocalałym w tym uniwersum.

World War Z łączy siły z The Walking Dead

W trakcie misji uczestnicy będą mieli okazję pokierować losami bohaterów znanych z ekranu, takich jak Rick Grimes, Michonne, Negan oraz Daryl Dixon. Całość zawartości zostanie udostępniona na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5, a także na platformach Xbox One oraz Xbox Series S i X.