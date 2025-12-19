World War Z wkracza w uniwersum The Walking Dead. Zagramy ikonicznymi bohaterami

Dwa światy żywych trupów łączą siły w ramach wyjątkowego wydarzenia.
Studio Saber Interactive przekazało oficjalną wiadomość dotyczącą przygotowania nowej kampanii do World War Z, która powstaje we współpracy z The Walking Dead. Premiera wydarzenia została zaplanowana na styczeń 2026 roku, co pozwoli fanom rozpocząć nowy rok od intensywnej walki o przetrwanie w realiach apokalipsy zombie. Gracze otrzymają dostęp do trzech zupełnie nowych i unikalnych rozdziałów opowieści, zaprojektowanych tak, by oddać napięcie towarzyszące ocalałym w tym uniwersum.
World War Z łączy siły z The Walking Dead
W trakcie misji uczestnicy będą mieli okazję pokierować losami bohaterów znanych z ekranu, takich jak Rick Grimes, Michonne, Negan oraz Daryl Dixon. Całość zawartości zostanie udostępniona na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5, a także na platformach Xbox One oraz Xbox Series S i X.
Walka z nieumarłymi będzie toczyć się między innymi w murach ponurego Więzienia, na terenie bezpiecznej strefy w Alexandrii, a także w Grady Memorial Hospital. Specyfika starć w tych lokalizacjach ulegnie modyfikacji, ponieważ hordy zombie będą poruszać się tam znacznie wolniej, co jednak nie sprawia, że stają się mniej groźne czy zabójcze dla ocalałych.
Nowa współpraca z serią AMC The Walking Dead. Walcz o przetrwanie przeciwko nieumarłym jako Rick Grimes, Daryl Dixon, Michonne i Negan w trzech unikatowych rozdziałach fabularnych w kultowych lokacjach znanych z The Walking Dead. Przedzieraj się przez hordy powolnych, lecz śmiertelnie niebezpiecznych zombie w strefach Więzienie, Alexandria Safe Zone i Grady Memorial Hospital za pomocą dwóch nowych broni do walki wręcz (kija Negana, Lucille, oraz katany Michonne) oraz dwóch skórek broni (rewolwer Ricka i kusza Daryla). Uważaj jednak na nowy, kolczasty rodzaj gnika.
Aby skutecznie odpierać ataki, arsenał zostanie powiększony o przedmioty do walki wręcz, takie jak kij Negana o nazwie Lucille oraz katana, którą posługuje się Michonne. Przewidziano również specjalne skórki dla broni dystansowej, które bezpośrednio nawiązują do charakterystycznego ekwipunku głównych bohaterów, w tym rewolweru Ricka oraz kuszy Daryla.
Na koniec przypomnijmy, że World War Z zadebiutowało na rynku we wrześniu 2021 roku.
