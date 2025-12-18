11 lat temu kinowy Władca Pierścieni praktycznie umarł i wciąż czekamy na jego odrodzenie

Czy Polowanie na Golluma, zapowiedziane na 2027, spełni oczekiwania fanów?
Jedenaście lat temu filmowy Władca Pierścieni w praktyce zniknął z kinowego krajobrazu – i do dziś nie doczekał się prawdziwego odrodzenia. Ostatnią premierą, którą można uznać za punkt zwrotny dla całej marki, był Hobbit: Bitwa Pięciu Armii z 2014 roku. Właśnie wtedy wyraźnie pękło zaufanie widzów do filmowego Śródziemia. Teraz Warner Bros. liczy, że sytuację odmieni zapowiedziane na 2027 rok Polowanie na Golluma.
11 od premiery filmu Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
Finał trylogii Hobbit zarobił na świecie 956 mln dolarów, co – jak na standardy tej serii – było wynikiem najsłabszym z całego cyklu. Jeszcze gorzej wypadły recenzje. Rozciągnięcie krótkiej książki Tolkiena na trzy filmy, nadmiar komputerowych bitew i wrażenie narracyjnej sztuczności sprawiły, że wielu fanów uznało Bitwę Pięciu Armii za symbol kreatywnego wypalenia marki. Od tamtej pory kinowy Władca Pierścieni nie potrafił odzyskać dawnej pozycji.
Kolejne próby powrotu do Śródziemia tylko pogłębiły problem. Serial Pierścienie Władzy od Amazona wzbudza ogromne kontrowersje i dzieli fanów, zarzucających mu luźne podejście do twórczości Tolkiena. Z kolei animowana Wojna Rohirrimów okazała się kasową i artystyczną porażką, osiągając bardzo słabe wyniki finansowe i nie zdobywając większego uznania widzów.
W tej sytuacji Polowanie na Golluma urasta do rangi filmu-klucza. Produkcja ma wrócić do czasów oryginalnej trylogii Petera Jacksona i zagrać na nostalgii, ale jednocześnie będzie musiała zmierzyć się ze zmęczeniem marką i nieufnością widzów. Pojawiają się też obawy o sens rozbudowy tak niewielkiego fragmentu historii oraz o spójność fabularną z klasycznymi filmami. Do tego dochodzą także kontrowersje z pomysłem na cyfrowe odmłodzenie postaci. Udział niektórych aktorów wydaje się wręcz karkołomny.
Jeśli nowa produkcja nie spełni oczekiwań, przyszłość Władcy Pierścieni na dużym ekranie może stanąć pod znakiem zapytania. Rok 2027 pokaże, czy Śródziemie ma jeszcze siłę, by powstać z martwych – czy też pozostanie jedynie legendą minionej epoki kina fantasy.