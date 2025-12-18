11 lat temu kinowy Władca Pierścieni praktycznie umarł i wciąż czekamy na jego odrodzenie

Jedenaście lat temu filmowy Władca Pierścieni w praktyce zniknął z kinowego krajobrazu – i do dziś nie doczekał się prawdziwego odrodzenia. Ostatnią premierą, którą można uznać za punkt zwrotny dla całej marki, był Hobbit: Bitwa Pięciu Armii z 2014 roku. Właśnie wtedy wyraźnie pękło zaufanie widzów do filmowego Śródziemia. Teraz Warner Bros. liczy, że sytuację odmieni zapowiedziane na 2027 rok Polowanie na Golluma.

11 od premiery filmu Hobbit: Bitwa Pięciu Armii

Finał trylogii Hobbit zarobił na świecie 956 mln dolarów, co – jak na standardy tej serii – było wynikiem najsłabszym z całego cyklu. Jeszcze gorzej wypadły recenzje. Rozciągnięcie krótkiej książki Tolkiena na trzy filmy, nadmiar komputerowych bitew i wrażenie narracyjnej sztuczności sprawiły, że wielu fanów uznało Bitwę Pięciu Armii za symbol kreatywnego wypalenia marki. Od tamtej pory kinowy Władca Pierścieni nie potrafił odzyskać dawnej pozycji.