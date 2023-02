Elden Ring Shadow of the Erdtree oficjalnie! Twórcy przedstawiają nowy dodatek

Już pod koniec stycznia jeden z branżowych insiderów przekonywał, że Elden Ring ma otrzymać „ogromny” dodatek. Okazuje się, że wspomniane doniesienia nie były wyssane z palca. From Software ujawniło dzisiaj bowiem, że najlepsza gra 2022 roku doczeka się rozszerzenia zatytułowanego Shadow of the Erdtree.

From Software zapowiedziało dodatek Shadow of the Erdtree dla gry Elden Ring

Wspomniana informacja została przekazana za pośrednictwem oficjalnego profilu Elden Ring na portalu społecznościowym Twitter. W opublikowanym wpisie poinformowano jednak jedynie, że dodatek Shadow of the Erdtree znajduje się obecnie w produkcji. From Software nie podzieliło się żadnymi szczegółami na temat nadchodzącego rozszerzenia.



Deweloperzy mają nadzieję, że gracze nie mogą doczekać się nowych przygód na Ziemiach Pomiędzy. Fanom Elden Ring nie pozostaje na ten moment nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać pełnoprawnej prezentacji dodatku Shadow of the Erdtree.



Warto wspomnieć, że w grudniu ubiegłego roku Elden Ring otrzymało darmowe DLC o nazwie Colosseum, które wprowadziło nowy tryb nastawiony na rozgrywkę PvP umożliwiający graczom bezpośrednią rywalizację 1v1 lub 3v3 na specjalnych arenach.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.

Wczytywanie ramki mediów.