Ubisoft opuścił Twittera. Kolejny ważny reklamodawca zrywa współpracę z Muskiem

Wygląda na to, że problemy Twittera (X) nie mają końca, ponieważ platforma społecznościowa Elona Muska traci kolejnego dużego i ważnego dla firmy reklamodawcę.

Wydawca Assassin’s Creed, firma Ubisoft, wycofała reklamy z platformy X, dołączając do innych dużych reklamodawców , takich jak Apple, Disney i Warner Bros Discovery, IBM, i innych .

W oficjalnym oświadczeniu, Ubisoft stwierdził, że rezygnuje z akcji promocyjnej Assassin's Creed Nexus VR, która ruszyła wraz z premierą spin-offu serii, przeznaczonego dla gogli wirtualnej rzeczywistości. Z publikowanych przez X informacji wynika, że reklama Ubisoftu została wyświetlona na platformie 10 milionów razy, zanim ją wyłączono.

Skąd decyzja wielkich korporacji o wycofywaniu się z Twittera?

Wszystkie korporacje bazują na danych opublikowanych przez Media Matters for America, która dowodzi, że posty znanych marek są wykorzystywane do promowania treści propagujących nazizm i negowanie Holokaustu. Szefowa X, Linda Yaccarino, stanowczo wszystkiemu zaprzecza, a także poinformowała, że firma podejmuje kroki prawne przeciwko Media Matters for America, wnosząc pozew, w którym chce udowodnić, że publikowane dane zostały zmanipulowane.