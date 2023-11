PlayStation już nie chce Twittera. Wcześniej porzucił go także Xbox

Sony całkowicie wyrzuci obsługę Twittera ze swoich konsol i ma to nastąpić 13 listopada . Próżno szukać informacji na temat powodów rezygnacji z Twittera, ale można podejrzewać, że są one identyczne jak w przypadku Microsoftu, który wykonał identyczny krok z początkiem bieżącego roku.

Wystarczy przypomnieć, że Twitter pod rządami Muska dokonał wielu niewygodnych dla jego klientów zmian. Jedną z najbardziej bolesnych było zamknięcie bezpłatnego interfejsu API, co zmusiło deweloperów i firm do wnoszenia opłat za podłączanie się do usługi. Z tego co można wyczytać w sieci wynika, że zamiast przynieść zyski, płatne API stało się powodem odchodzenia z Twittera wielu firm i reklamodawców.

Graczom pragnącym nadal dzielić się swoimi sukcesami w grach za pośrednictwem serwisu X, pozostaje aplikacja PlayStation, pozwalająca zgrywać zdjęcia na smartfona, skąd można je udostępniać dalej.