High on Life 2 trafi na dodatkową platformę? Sklepy mogły popsuć niespodziankę

Mikołaj Ciesielski
2025/12/28 11:00
Nadchodząca produkcja studia Squanch Games może trafić do szerszego grona odbiorców.

Na początku miesiąca mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze 10 minut rozgrywki z High on Life 2. Od premiery wspomnianego tytułu dzieli nas już natomiast tylko kilka tygodni, ale wygląda na to, że twórcy mają w zanadrzu małą niespodziankę. W sieci pojawiły się bowiem poszlaki, które sugerują, że nadchodząca produkcja studia Squanch Games zadebiutuje na jeszcze jednej platformie.

High on Life 2
High on Life 2

High on Life 2 zmierza na Nintendo Switch 2?

Jak zauważa redakcja Twisted Voxel, w ofercie kilku europejskich sklepów pojawiło się High on Life 2 w wersji na Nintendo Switch 2. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że studio Squanch Games nie wspomniało dotychczas o wydaniu gry na wspomnianej konsoli. Czy to zwykły błąd sprzedawców, czy też może wkrótce doczekamy się stosownej zapowiedzi?

Warto również dodać, że według opublikowanych w sieci ofert High on Life 2 w wersji na Nintendo Switch 2 ma być dystrybuowane w formie Game Key Card. Zainteresowani powinni jednak poczekać na oficjalną zapowiedź ze strony deweloperów ze studia Squanch Games. Niewykluczone bowiem, że wspomniana produkcja – wzorem pierwszej części – trafi na konsole Nintendo nieco później.

Na koniec przypomnijmy, że premiera High on Life 2 zaplanowana jest na 13 lutego 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować tego dnia na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja High on Life – nowe wcielenie Ricka & Morty’ego.

Źródło:https://twistedvoxel.com/high-on-life-2-switch-2-listings-appear-online/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

