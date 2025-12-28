High on Life 2 trafi na dodatkową platformę? Sklepy mogły popsuć niespodziankę

Na początku miesiąca mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze 10 minut rozgrywki z High on Life 2. Od premiery wspomnianego tytułu dzieli nas już natomiast tylko kilka tygodni, ale wygląda na to, że twórcy mają w zanadrzu małą niespodziankę. W sieci pojawiły się bowiem poszlaki, które sugerują, że nadchodząca produkcja studia Squanch Games zadebiutuje na jeszcze jednej platformie.

High on Life 2 zmierza na Nintendo Switch 2?

Jak zauważa redakcja Twisted Voxel, w ofercie kilku europejskich sklepów pojawiło się High on Life 2 w wersji na Nintendo Switch 2. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że studio Squanch Games nie wspomniało dotychczas o wydaniu gry na wspomnianej konsoli. Czy to zwykły błąd sprzedawców, czy też może wkrótce doczekamy się stosownej zapowiedzi?