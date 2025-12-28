Code Vein 2 na nowym zwiastunie. Trailer przedstawia graczom jedną z postaci

Kilka dni temu poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe Code Vein 2 na PC. Bandai Namco nie zwalnia jednak tempa i po raz kolejny przypomina graczom o wspomnianej produkcji. Wydawca opublikował bowiem kolejny zwiastun drugiej części Code Vein.

Valentin Voda zaprezentowany w najnowszym zwiastunie gry Code Vein 2

Najnowszy materiał promocyjny Code Vein 2 skupia się na prezentacji postaci o imieniu Valentin Voda. W opublikowanym przez Bandai Namco zwiastunie zobaczyć można zarówno kilka scenek przerywnikowych z udziałem „spokojnego pioniera rodu Progenitorów”, jak i fragmenty rozgrywki prezentującego jego umiejętności. Całość znajdziecie na dole wiadomości.