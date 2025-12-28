Code Vein 2 na nowym zwiastunie. Trailer przedstawia graczom jedną z postaci

Premiera nowego RPG akcji od Bandai Namco już w przyszłym miesiącu.
Kilka dni temu poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe Code Vein 2 na PC. Bandai Namco nie zwalnia jednak tempa i po raz kolejny przypomina graczom o wspomnianej produkcji. Wydawca opublikował bowiem kolejny zwiastun drugiej części Code Vein.
Valentin Voda zaprezentowany w najnowszym zwiastunie gry Code Vein 2
Najnowszy materiał promocyjny Code Vein 2 skupia się na prezentacji postaci o imieniu Valentin Voda. W opublikowanym przez Bandai Namco zwiastunie zobaczyć można zarówno kilka scenek przerywnikowych z udziałem „spokojnego pioniera rodu Progenitorów”, jak i fragmenty rozgrywki prezentującego jego umiejętności. Całość znajdziecie na dole wiadomości.
Gdy niespodziewanie pojawiła się Luna Rapacis, Zjawy przekształciły się w bezmyślne potwory zwane Horrorami. Jako łowca Zjaw musisz powstrzymać nieuchronny upadek świata, podróżując w przeszłość w towarzystwie dziewczyny o imieniu Lou, która dysponuje mocą manipulowania czasem. Czeka na Ciebie epicka przygoda, podczas której wraz z wybranymi partnerami odkryjesz postapokaliptyczny świat, stoczysz zacięte bitwy z potężnymi wrogami i odkryjesz epicką historię, która wykracza poza czas – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec przypomnijmy, że premiera Code Vein 2 odbędzie się już 30 stycznia 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
