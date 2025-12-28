Zaloguj się lub Zarejestruj

Code Vein 2 na nowym zwiastunie. Trailer przedstawia graczom jedną z postaci

Mikołaj Ciesielski
2025/12/28 15:00
0
0

Premiera nowego RPG akcji od Bandai Namco już w przyszłym miesiącu.

Kilka dni temu poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe Code Vein 2 na PC. Bandai Namco nie zwalnia jednak tempa i po raz kolejny przypomina graczom o wspomnianej produkcji. Wydawca opublikował bowiem kolejny zwiastun drugiej części Code Vein.

Code Vein 2
Code Vein 2

Valentin Voda zaprezentowany w najnowszym zwiastunie gry Code Vein 2

Najnowszy materiał promocyjny Code Vein 2 skupia się na prezentacji postaci o imieniu Valentin Voda. W opublikowanym przez Bandai Namco zwiastunie zobaczyć można zarówno kilka scenek przerywnikowych z udziałem „spokojnego pioniera rodu Progenitorów”, jak i fragmenty rozgrywki prezentującego jego umiejętności. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Gdy niespodziewanie pojawiła się Luna Rapacis, Zjawy przekształciły się w bezmyślne potwory zwane Horrorami. Jako łowca Zjaw musisz powstrzymać nieuchronny upadek świata, podróżując w przeszłość w towarzystwie dziewczyny o imieniu Lou, która dysponuje mocą manipulowania czasem. Czeka na Ciebie epicka przygoda, podczas której wraz z wybranymi partnerami odkryjesz postapokaliptyczny świat, stoczysz zacięte bitwy z potężnymi wrogami i odkryjesz epicką historię, która wykracza poza czas – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Code Vein 2 odbędzie się już 30 stycznia 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/12/code-vein-ii-character-trailer-valentin-voda

Tagi:

News
zwiastun
gameplay trailer
Bandai Namco
action-RPG
postacie z gier
wampiry
soulslike
fragmenty rozgrywki
Code Vein 2
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112