Serwery Rainbow Six Siege wyłączone po masowym włamaniu

httpUbisoft tymczasowo wyłączył serwery Rainbow Six Siege na wszystkich platformach. Decyzja jest efektem poważnego „incydentu”, który dziś rano dotknął popularną strzelankę sieciową. Choć wydawca unika słowa „włamanie”, skala problemu sugeruje, że doszło do jednego z najpoważniejszych naruszeń bezpieczeństwa w historii gry.

To najpoważniejsze naruszenie bezpieczeństwa w historii gry

Gracze zaczęli zgłaszać masowe bany pojawiające się bez wyraźnego powodu, a także dziwne komunikaty wyświetlane globalnie na serwerach, zawierające fragmenty piosenek i kontrowersyjne treści. To jednak nie wszystko. Na kontach wielu użytkowników pojawiły się skórki dostępne wyłącznie dla deweloperów, a także miliardy kredytów premium, których wartość liczona jest w dziesiątkach tysięcy dolarów.