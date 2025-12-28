Serwery Rainbow Six Siege wyłączone po masowym włamaniu

Chwilowo nie zagracie w popularną strzelankę Ubisoft.
httpUbisoft tymczasowo wyłączył serwery Rainbow Six Siege na wszystkich platformach. Decyzja jest efektem poważnego „incydentu”, który dziś rano dotknął popularną strzelankę sieciową. Choć wydawca unika słowa „włamanie”, skala problemu sugeruje, że doszło do jednego z najpoważniejszych naruszeń bezpieczeństwa w historii gry.
To najpoważniejsze naruszenie bezpieczeństwa w historii gry
Gracze zaczęli zgłaszać masowe bany pojawiające się bez wyraźnego powodu, a także dziwne komunikaty wyświetlane globalnie na serwerach, zawierające fragmenty piosenek i kontrowersyjne treści. To jednak nie wszystko. Na kontach wielu użytkowników pojawiły się skórki dostępne wyłącznie dla deweloperów, a także miliardy kredytów premium, których wartość liczona jest w dziesiątkach tysięcy dolarów.
Ubisoft potwierdził rozpoczęcie dochodzenia i niedługo później zdecydował się na całkowite odłączenie gry od sieci. Wyłączony został nie tylko matchmaking, ale również sklep, co ma zapobiec dalszym nadużyciom i destabilizacji ekonomii gry. Firma nie podała, jak długo potrwa przerwa techniczna ani jaki był faktyczny zakres ataku.
GramTV przedstawia:
Sytuacja jest szczególnie problematyczna ze względu na okres świąteczny, gdy aktywność graczy wyraźnie rośnie. Rainbow Six Siege od lat pozostaje jednym z filarów oferty Ubisoftu – zarówno pod względem e-sportu, jak i długoterminowego wsparcia aktualizacjami.
Na razie pozostaje czekać na kolejne komunikaty wydawcy. Skala zniszczeń sugeruje jednak, że przywrócenie pełnej funkcjonalności serwerów może zająć więcej czasu, a konsekwencje „incydentu” gracze będą odczuwać jeszcze długo.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!