Zaloguj się lub Zarejestruj

Slay the Spire z nowym rekordem na Steam. Duża w tym zasługa ogromnej promocji

Mikołaj Ciesielski
2025/12/28 11:45
0
0

Użytkownicy platformy Valve rzucili się na karciankę studia Mega Crit.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że o powstaniu Slay the Spire 2 zdecydował rzut monetą. Tymczasem pierwsza część, która zadebiutowała na rynku kilka lat temu, przeżywa obecnie drugą młodość na Steam. Slay the Spire udało się bowiem ustanowić nowy rekord aktywności na platformie Valve.

Slay the Spire
Slay the Spire

Slay the Spire cieszy się rekordowym zainteresowaniem na Steam

Według danych dostępnych w serwisie SteamDB wczoraj – 27 grudnia 2025 roku – Slay the Spire uruchomiło jednocześnie nieco ponad 57 tysięcy użytkowników Steama. Tym samym udało się pobić kilkuletni – bo ustanowiony w okolicach premiery gry we wczesnym dostępie – rekord, który wynosił ponad 33 tysiące aktywnych graczy. Warto także dodać, że w chwili pisania tej wiadomości w produkcję studia Mega Crit za pośrednictwem platformy Valve gra aż 45 tysięcy osób.

GramTV przedstawia:

Tak duże zainteresowanie Slay the Spire na Steam z pewnością w dużej mierze wynika z trwającej promocji. Wspomniana produkcja została bowiem przeceniona na platformie Valve aż o 90%, dzięki czemu użytkownicy komputerów osobistych mogą kupić karciankę studia Mega Crit za jedyne 7,49 złotych. Oferta specjalna kończy się 5 stycznia 2026 roku, a więc macie jeszcze tydzień na skorzystanie z okazji.

Na koniec przypomnijmy, że premiera pełnej wersji Slay the Spire miała miejsce na początku 2019 roku. Obecnie gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch oraz urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android. Warto dodać, że wspomniana produkcja może pochwalić się „przytłaczająco pozytywnymi” opiniami na Steam.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/card-games/slay-the-spire-gets-the-best-christmas-present-a-deckbuilder-could-ask-for-a-new-all-time-concurrent-player-peak-on-steam-nearly-7-years-after-release/

Tagi:

News
PC
Steam
Valve
rekord
karcianka
roguelike
Slay the Spire
liczba graczy
wyniki aktywności
Mega Crit
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112