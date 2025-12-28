Slay the Spire z nowym rekordem na Steam. Duża w tym zasługa ogromnej promocji

Jakiś czas temu informowaliśmy, że o powstaniu Slay the Spire 2 zdecydował rzut monetą. Tymczasem pierwsza część, która zadebiutowała na rynku kilka lat temu, przeżywa obecnie drugą młodość na Steam. Slay the Spire udało się bowiem ustanowić nowy rekord aktywności na platformie Valve.

Slay the Spire cieszy się rekordowym zainteresowaniem na Steam

Według danych dostępnych w serwisie SteamDB wczoraj – 27 grudnia 2025 roku – Slay the Spire uruchomiło jednocześnie nieco ponad 57 tysięcy użytkowników Steama. Tym samym udało się pobić kilkuletni – bo ustanowiony w okolicach premiery gry we wczesnym dostępie – rekord, który wynosił ponad 33 tysiące aktywnych graczy. Warto także dodać, że w chwili pisania tej wiadomości w produkcję studia Mega Crit za pośrednictwem platformy Valve gra aż 45 tysięcy osób.