Grube ryby opuszczają Twittera. Serwis Muska zaczyna tonąć

Teraz okazuje się, że platformę społecznościową opuszczają kolejni wielcy gracze, po których z pewnością zostanie odczuwalna wyrwa w budżecie i kolejne spadki wartości akcji Twittera/X. Wystarczy przypomnieć, że Twitter pod rządami Muska dokonał wielu niewygodnych dla jego klientów zmian. Jedną z najbardziej bolesnych było zamknięcie bezpłatnego interfejsu API, co zmusiło deweloperów i firm do wnoszenia opłat za podłączanie się do usługi. Z tego co można wyczytać w sieci wynika, że zamiast przynieść zyski, płatne API stało się powodem odchodzenia z Twittera wielu firm i reklamodawców. Do tego dochodzą jeszcze praktyki w stylu zniesienia cenzury i kontroli publikowanych treści, co spowodowało zdecydowany wzrost ilości postów o charakterze rasistowskim, antysemickim i innych agresywnych zachowań.

Kolejne wielkie firmy opuszczają Twittera/X

To właśnie antysemickie publikacje sprawiły, że Twittera opuścił IBM. Gigant technologiczny nie zamierza wydawać pieniędzy na promocję mowy nienawiści. W jego ślady poszły właśnie Apple, Disney, Lionsgate, The New York Times, Warner Bros. Discovery i Paramount Global. Żadna z wymienionych firm nie zdecydowała się na komentarz swojej decyzji, ale wydaje się, że pobudki mogą być podobne i wynikają z „nowych porządków” wprowadzanych od kilku miesięcy na Twitterze.