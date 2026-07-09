Tysiące zwolnień, sprzedane studia i skasowane gry. Podsumowujemy reset Xboksa

Warto więc podsumować to, co wiemy. Zarówno z oficjalnych komunikatów, jak i medialnych doniesień.
XBOX z grubymi cięciami, a nawet skasowanymi projektami
Przypomnijmy, że głównym następstwem działań XBOX-a będą ogromne zwolnienia. W tym roku fiskalnym pracę na stracić 3,2 tysiąca osób. Z tego już teraz w pierwszej fali z posadami pożegnała się połowa tej liczby, podczas gdy pozostali doświadczą tego samego podczas fali drugiej za kilka miesięcy. Oznacza to, że Zieloni stracą około 1/5 zatrudnionych dotychczas ludzi. Jednocześnie gamingowy dział Microsoftu, który od kilka miesięcy ma nowe kierownictwo, ma zmienić swoje podejście. Zamiast wielu niezależnych studiów i mniejszych projektach, ma on skupiać się na swoich najpotężniejszych markach, jak The Elder Scrolls czy też Fallout.
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