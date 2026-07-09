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Tysiące zwolnień, sprzedane studia i skasowane gry. Podsumowujemy reset Xboksa

Maciej Petryszyn
2026/07/09 17:30
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Ogrom studiów i projektów został dotknięty resetem, do którego doszło w XBOX-ie. Lista jest naprawdę długa.

Warto więc podsumować to, co wiemy. Zarówno z oficjalnych komunikatów, jak i medialnych doniesień.

XBOX
XBOX

XBOX z grubymi cięciami, a nawet skasowanymi projektami

Przypomnijmy, że głównym następstwem działań XBOX-a będą ogromne zwolnienia. W tym roku fiskalnym pracę na stracić 3,2 tysiąca osób. Z tego już teraz w pierwszej fali z posadami pożegnała się połowa tej liczby, podczas gdy pozostali doświadczą tego samego podczas fali drugiej za kilka miesięcy. Oznacza to, że Zieloni stracą około 1/5 zatrudnionych dotychczas ludzi. Jednocześnie gamingowy dział Microsoftu, który od kilka miesięcy ma nowe kierownictwo, ma zmienić swoje podejście. Zamiast wielu niezależnych studiów i mniejszych projektach, ma on skupiać się na swoich najpotężniejszych markach, jak The Elder Scrolls czy też Fallout.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie struktury XBOX-a uszczuplą się o 5 studiów. Największym znakiem zapytania jest Arkane Lyon – w wypadku tej ekipy możliwe rozwiązania są nadal analizowane. W efekcie nie wiadomo też, co z Marvel’s Blade, czyli projektem, nad którym Francuzi pracują od kilku lat. Z kolei Undead Labs i Ninja Theory trafią w ręce nowych właścicieli, dzięki czemu State of Decay 3 i Senua nie są zagrożone. Przynależność zmieniły ponadto Double Fine Productions i Compulsion Games – te przestały być częścią XBOX Games Studios, stając się ponownie ekipami niezależnymi z pełnią praw do wszystkich swoich marek.

Niemniej jest też spora liczba studiów, które wciąż są z XBOX-em związane. W nich doszło nie tylko do zwolnień, ale nierzadko również do kasowania projektów. Taki właśnie los spotkał Avowed 2 i serię The Outer Worlds, a sam Obsidian Entertainment według plotek ma skupić się na nowym Falloucie. Chociaż podobno zespół ma nadzieje, że w przyszłości temat Avowed 2 powróci. Również seria Forza Motorsport ma trafić do piachu, podczas gdy Turn 10 Studios ma pomagać Playground Games przy serii Forza Horizon. Bezpieczny ma być natomiast Wolfenstein 3 od MachineGames, a także inne duże brandy – DOOM, The Elder Scrolls, Fallout, Gears of War, Fable, Halo oraz całą seria produkcji Activision.

Źródło:https://www.ign.com/articles/what-xbox-games-are-being-cancelled

Tagi:

News
zwolnienia
skasowany projekt
projekt
Xbox
pracownicy
skasowana gra
redukcja etatów
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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