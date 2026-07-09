Tysiące zwolnień, sprzedane studia i skasowane gry. Podsumowujemy reset Xboksa

Jednocześnie struktury XBOX-a uszczuplą się o 5 studiów. Największym znakiem zapytania jest Arkane Lyon – w wypadku tej ekipy możliwe rozwiązania są nadal analizowane. W efekcie nie wiadomo też, co z Marvel’s Blade, czyli projektem, nad którym Francuzi pracują od kilku lat. Z kolei Undead Labs i Ninja Theory trafią w ręce nowych właścicieli, dzięki czemu State of Decay 3 i Senua nie są zagrożone. Przynależność zmieniły ponadto Double Fine Productions i Compulsion Games – te przestały być częścią XBOX Games Studios, stając się ponownie ekipami niezależnymi z pełnią praw do wszystkich swoich marek.

Niemniej jest też spora liczba studiów, które wciąż są z XBOX-em związane. W nich doszło nie tylko do zwolnień, ale nierzadko również do kasowania projektów. Taki właśnie los spotkał Avowed 2 i serię The Outer Worlds, a sam Obsidian Entertainment według plotek ma skupić się na nowym Falloucie. Chociaż podobno zespół ma nadzieje, że w przyszłości temat Avowed 2 powróci. Również seria Forza Motorsport ma trafić do piachu, podczas gdy Turn 10 Studios ma pomagać Playground Games przy serii Forza Horizon. Bezpieczny ma być natomiast Wolfenstein 3 od MachineGames, a także inne duże brandy – DOOM, The Elder Scrolls, Fallout, Gears of War, Fable, Halo oraz całą seria produkcji Activision.